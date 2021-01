Lo que callan los amantes de Lady Diana

Cuando Diana Spencer contrajo matrimonio con el príncipe Carlos de Inglaterra era una joven de 20 años que pronto se dio cuenta de que en «mi matrimonio somos tres y eso es multitud», en referencia a la relación que el heredero de la corona británica mantenía desde hacía años con Camila Parker-Bowles y que continuó durante toda su vida hasta que, tras el fallecimiento de Diana, contrajeron matrimonio. Pero durante todo ese tiempo, no solo Carlos fue infiel. Lady Di también cayó rendida en los brazos de otros hombres buscando compensar la falta de cariño.

Y no fueron ni uno ni dos, sino varios hombres los que estuvieron dispuestos a satisfacer esas necesidades. Más allá de la relaciones extra matrimoniales protagonizadas por Lady Diana lo que hoy sale a la palestra es el ¿oportunismo? de algunos de ellos. Y, en concreto, de Hasnat Khan, un cirujano pakistaní de 62 años que salió con la princesa desde 1995 hasta pocos meses antes de su fallecimiento en el Puente del Alma de París, el 31 de agosto de 1997. Doce años después desde la última vez que habló, Khan ha revelado al «Daily Mail» cómo se gestó la polémica entrevista en la BBC y que pasó a la historia de la familia real británica por ser la primera vez que la entonces mujer del príncipe de Gales hablaba del fracaso de su relación.

Hasnat Khan

Khan reconoce que aquel reportaje fue el resultado de la manipulación que Bashir ejerció sobre ella. «Una de las cualidades más atractivas de Diana era su vulnerabilidad. Fue lo que hizo que el público la quisiera. Más tarde me di cuenta de que Bashir aprovechó esas vulnerabilidades. Fue muy persuasivo con Diana y le llenó la cabeza de basura», confiesa.

Pero, ¿por qué ha hablado ahora Hasnat? El motivo no parece ser otro que la llamada de una persona que le conoce tanto a él como a Bashir: «Me dijo que conocía a Martin Bashir y que éste se encontraba bajo mucho estrés. Dijo que era un hombre decente pero que estaba muy deprimido y que tenía que pedirme el favor de hablar con él». Pero el ex amante pakistaní de Diana, lejos de defender al periodista, ha destapado todos los aspectos negativos que recuerda de él. ¿Oportunismo? No parece, más bien respeto por la relación que entonces mantuvo con Diana Spencer.

Pero Hasnat no fue, como sabemos, el único amante de Diana. ¿Aprovecharán todos el tirón mediático de aquella famosísima entrevista entre Lady Diana y Martin Bashir para el programa «Panorama» de la BBC en noviembre de 1995 y que fue seguida por más de 23 millones de espectadores?

Minutos de gloria

Puede ser. No será el caso desde luego de Oliver Hoare, una de sus aventuras más discretas y desconocidas por razones obvias, ya que falleció hace dos años en Francia por un cáncer y se llevó con él los secretos de su relación con Diana. Era amigo del príncipe de Gales, un hombre de educación exquisita y galerista experto en arte islámico que nunca se planteó dejar a su mujer por Diana.

Oliver Hoare

La única duda recae sobre el ex jinete James Hewitt, al que durante muchos años se le atribuyó incluso la paternidad de Harry. Olvidada su época de galán tras su fracaso empresarial en Marbella y su llamativa relación con la pitonisa Aramís Fuster, Hewitt vive su decadencia en Exeter, Inglaterra. Sin embargo, «The Crown» ha resucitado en su última temporada la relación que mantuvo con Diana de Gales y muchos ingleses consideran que aprovechará el «despertar» de los amantes de Lady Di para recuperar sus minutos de gloria. El tiempo dirá...