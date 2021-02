El rey “vacunado”: así han sido los últimos seis meses en la vida de Don Juan Carlos

Ayer, los nietos del Rey Juan Carlos envidiarían sanamente a su abuelo. El DJ David Guetta, residente en Dubái, ofrecía un concierto abierto en Emiratos. Tanto Froilán como Victoria Federica, novia de otro DJ, son apasionados de la música electrónica y también se acordarían de él porque le adoran y se cumplen seis meses desde que decidió trasladar su residencia a Emiratos Árabes. Ahora sólo se ven por Skype.

Puestos en contacto con su abogado, Javier Sánchez-Junco, con el departamento de comunicación de la Casa Real y con la embajada de Abu Dhabi en España, no nos han dado ninguna respuesta sobre el estatus en el que se encuentra allí, si es residente, expatriado, turista, emigrante, acogido por la familia real o exiliado. Las tres fuentes oficiales que podrían dar respuesta, coinciden en la misma contestación: «Lo preguntado pertenece al ámbito privado del padre del Rey Felipe VI». Don Juan Carlos ha sido jefe del Estado español durante 39 años. Casi cuatro décadas ocupando la institución más alta de nuestro país que parecen no tener peso a la hora de despejar en qué situación se encuentra en la actualidad una persona tan señalada en la sociedad española, de edad avanzada, 83 años, y varios achaques de salud en una situación de pandemia mundial.

Fotografía facilitada por la Casa Real del Rey Juan Carlos junto al príncipe heredero de Abu Dabi, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, en 2014

«Se encuentra animado»

Se cumplen seis meses de su partida hacia su nueva residencia, supuestamente, en un hotel de Abu Dhabi. Sobre su salud, los amigos consultados que se mantienen en contacto con Don Juan Carlos, fundamentalmente por «whatsapp», coinciden en que se encuentra bien y animado. Lo cierto es que el emérito ha pasado decenas de veces por el quirófano, tiene problemas de movilidad y arrastra viejos achaques de salud, de ahí que la foto en la que se le ve en un pantalán sujeto por dos guardaespaldas y caminando con dificultad, despertase las alarmas, unido a varias visitas a un hospital de Abu Dhabi. Todo eso entra en la normalidad. En España también acudía periódicamente a revisiones y seguía una tabla de ejercicios diaria con un fisio como parte de su rutina, que es lo que sigue haciendo ahora en Emiratos. A ninguna fuente oficial les consta, como se ha publicado en algún medio, que el Rey Felipe y Don Juan Carlos vayan a encontrarse en breve, aunque, como es lógico, mantienen abiertos todos los canales de comunicación para resolver la actual crisis. Don Juan Carlos sí recibe a sus hijas y a amigos españoles, que tienen que guardar un confinamiento y hacerse puebas de PCRs. Hay un protocolo anticovid riguroso en un país de 67.340 kilómetros cuadrados donde oficialmente sólo han registrado 900 muertos y 300.000 contagiados. Es posible que, dada su edad y condición, haya sido vacunado. Ya que 36 de cada 100 personas ya han sido inmunizadas con la vacuna china, sinopharm.

Fotografía de archivo del 10/03/2018, del rey emérito Juan Carlos en Santiago (Chile).

Hay unos 6.000 españoles inscritos en Emiratos, aunque la policía emiratí calcula que los residentes de nuestro país pueden ascender a 8.000. El embajador español es un gran aficionado a los toros, como Don Juan Carlos, y 200 empresas españolas están instaladas en la zona, entre ellas, Acciona, Técnicas Reunidas, BBVA o Zara e incluso, bares y restaurantes como el Sevilla´s o Tapa´s en los que dedican jornadas a los calçots, a la paellas y a los callos. El Rey Juan Carlos, gran aficionado a los platos de cuchara, no tiene que echar de menos ninguna de las viandas que podría consumir en España ya que con esa gran comunidad de expatriados nacionales puede evitar la morriña. También pasan por allí grandes fortunas internacionales que tienen propiedades e islas en Emiratos, con las que ha salido a navegar y ha viajado en estos meses porque Don Juan Carlos tiene total libertad de movimiento. No es hombre de quedarse quieto. No en vano, desde el minuto cero que abdicó, su vida social explosionó y de los primeros viajes que hizo fue precisamente a Emiratos Árabes, una zona que conoce tan bien que en 2014 se plantearon que el Rey se integrara de forma personal a título de observador en las cumbres del Consejo de Cooperación del Golfo (CGC), organismo que agrupa a los estados de la zona y que marca las líneas de actuación en Oriente Medio. Pudo haber escogido cualquier lugar del planeta para vivir. No dudó en elegir Emiratos Árabes Unidos, aunque a miembros del gobierno y alguno de la Casa Real no les parezca el mejor destino, pero él tiene sus razones de comodidad, libertad y privacidad como ha dejado claro en estos seis meses. La titular de Exteriores, González Laya, pasará por allí de visita oficial. Desde Exteriores recalcan que no está previsto ningún encuentro.