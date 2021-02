Lydia Lozano y Charlie, juntos en la enfermedad, ingresan en la clínica Ruber

La colaboradora de Sálvame ingresaba en la clínica Ruber de Madrid, donde estaba programada su intervención quirúrgica a las ocho de la mañana, nerviosa pero sonriente. Acompañada de Charlie, quien portaba una pequeña maleta y se ocupaba de las gestiones pertinentes para el ingreso de su esposa, llegaban con las primeras luces de la mañana al recinto hospitalario. Lydia, siempre amable con la prensa, no ha dudado en responder a las preguntas de los compañeros que le preguntaban cómo afrontaba este percance en su salud.

“Estoy muy nerviosa” les decía con una sonrisa que se adivinaba bajo la mascarilla. La periodista canaria ha confesado a sus colegas que “no he querido saber como es la operación porque me desmayo”, reconociendo que es bastante aprensiva. Aún así confía en que todo salga bien y daba un consejo a quienes le hacían guardia: “Voy a estar aquí varios días y no voy a tener visitas por lo del Covid. Os lo digo por vosotros, para que no hagáis guardia”.

Journalist Lydia Lozano and her husband Carlos García at the hospital. Madrid 23 February 2021.

“¿El que no podía faltar es Charlie, verdad?” le preguntaban al verla llegar con su marido. Lydia lo ha confirmado y ha recordado los votos que hasta en dos ocasiones se ha jurado el matrimoniales, uno de los más estables del mundo del entretenimiento: “¡Claro! Charlie no podía faltar. Ya sabes, en la salud y en la enfermedad” decía antes de entrar al Ruber.

Un hormigueo en las manos desveló un aplastamiento en la médula, causa de su operación de urgencia.

“Me operan de urgencia porque tengo, desde hace un mes, las manos dormidas”, explicó la colaboradora en Sálvame, anunciando que estaría de baja unos días. “Lo primero que piensas es que es una postura en la cama, pero al leer notaba que no sentía el libro”-continuó Lydia sin poder evitar emocionarse-“El hormigueo es un aplastamiento en la médula. Y es lo que me da miedo”.

“Me fui a urgencia. Me hubieran tenido que operar la semana pasada”, dijo anunciando que finalmente la operación se había programado para hoy, 23 de febrero, a las 8 de la mañana. La colaboradora no sabe cuándo podrá reincorporarse a su trabajo, pero espera volver cuanto antes: “Si me dicen que a los tres días puedo volver, vuelvo. Pero no puedo hacer muchas cosas, no puedo coger peso, me tengo que cuidar bastante”.