Ana Obregón, Eva González y otras famosas que se oponen al 8-M de Irene Montero

A pocas horas del 8 de marzo, Día de la Mujer, la polémica está servida. Este año y debido a la pandemia del Covid-19, la Delegación del Gobierno en Madrid ha decidido prohibir “por motivos de salud pública” todas las convocatorias de manifestaciones o de concentraciones que habían sido comunicadas para estos días en la Comunidad. Una medida que no ha sentado nada bien a la ministra de Igualdad, que afirma que esa decisión pretende “señalar” y “criminalizar” el feminismo. Y es que Montero asegura que existe un “señalamiento” a la lucha feminista “por quienes tienen una agenda reaccionaria”.

Además de criticas, esta prohibición también ha recibido aplausos por parte de aquellas que sienten que la lucha este año no está en las calles debido al coronavirus. No son pocos los rostros conocidos que se han pronunciado al respecto y han plantado cara al 8-M que planteaba Irene Montero haciendo caso omiso a las medidas sanitarias. Hace tan solo unos días, Ana Obregón aprovechó su influencia en redes para mandarle un mensaje:

“El 8M es el día internacional de la MUJER. La ministra de Igualdad ha convocado manifestaciones a pesar de la pandemia. Desde el respeto voy a refrescarle la memoria porque a veces las conexiones sinápticas de las neuronas con tanto lío nos van despacio” empezaba diciendo la Obregón y ha seguido exponiendo los acontecimientos que han ocurrido durante todos estos meses:

“1- Estudios científicos (Imperial College) han demostrado que si se hubiera confinado España un día antes de las manifestaciones del 8M se hubieran evitado 20.000 muertes.

2- El Ministerio de Igualdad con el apoyo del presidente del gobierno celebró el 8M en contra del criterio europeo del centro de control y prevención de enfermedades que desaconsejo celebrarlo...

3- Ayer murieron en España 400 personas por la pandemia. Las mutaciones (mal llamadas Cepas; una cepa es cuando el virus se fija) inglesas, sudafricana, etc... son más letales sobre todo en gente más joven. Se contagian a pesar de llevar mascarillas si no se mantiene una distancia de 2 metros.

4- Desde la OMS y los verdaderos expertos aconsejan evitar aglomeraciones.

Todos queremos que esta pandemia acabe, pero nuestra ministra se empeña en celebrar esas manifestaciones para que empiece la cuarta ola antes de acabar la tercera, para que se contagien y mueran mujeres de todas las edades, para que los trabajadores se sigan arruinando. Por favor no añadas más tumbas a la mala gestión del gobierno. Menos mal que la Ministra de Sanidad ha dicho que no va asistir. Porque no asistir no significa que no seamos feministas, significa que queremos evitar más muertes. Y eso enaltece a la mujer. Este es mi humilde consejo, Irene. De una madre a otra madre, de una madre soltera que ha cuidado educado y trabajado sin tener que utilizar (Como dicen que has hecho tú) una niñera pagada con dinero público, una madre que no ha tenido a Pablo para que le compre un chalet y tener un ministerio (qué suerte), una madre que ha cogido de la mano a su hijo luchando contra el cáncer y no la ha soltado hasta el último momento. Que no os engañen, elevad las palabras, no la voz. Es la lluvia la que hace crecer las flores no los truenos”.

Un duro mensaje que fue aplaudido por muchas otras como Eva González o Cari Lapique, que apoyaron públicamente sus palabras. Otras, como las influencers María Pombo, Ángela Rozas, Teresa Andrés Gonzalvo, María García de Jaime y Lucía Páramo, entre muchas otras; también se mostraron afines al speech de la presentadora. Y es que cada vez son más las que no temen alzar la voz en este polémico 8-M.

Ana Rosa contra Irene Montero

La presentadora del espacio matinal de Telecinco también cargó duramente contra la titular de Igualdad al asegurar que “aquí no hay nadie, y menos algunas de las que están hablando, que pueda repartir carnets de feminismo”. Ana Rosa tampoco se mordió la lengua y se explayó en su defensa sobre su visión del feminismo: “Es un modo de comportarse en la vida, de trabajar y de luchar por los derechos de las mujeres. El carnet de feminismo aquí no lo reparte nadie”.