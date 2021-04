Antonio David, muy disgustado con Ana María Aldon

El “acercamiento” dialéctico de Ana María Aldon a Rocío Carrasco ha sorprendido , y disgustado, a Antonio David Flores y a su hija Rocío. La esposa de José Ortega Cano dice entender que la hija de la Jurado no le coja el teléfono a su hija, o que su marido y el ex guardia civil no son amigos y solamente tienen relación por el “parentesco” que une al torero con los dos hijos de Flores, al fin y al cabo nietos de quien fuera su mujer hasta su muerte.

Dicen que tampoco les hace gracia a los Mohedano que Aldon se meta en “camisas de once varas”, entrando en el juego mediático del enfrentamiento entre Rocío Carrasco, su ex y los hijos de ambos. Pero Ana María le ha cogido demasiado gusto a la popularidad, ya no es aquella mujer sumisa a la sombra de su marido, disfruta colaborando en televisión y habla de todo y de todos. Ni a Ortega le gusta tanto desparpajo. Pero ella, erre que erre, hace caso omiso a los consejos de que evite opinar sobre el cisma familiar de los Carrasco, Flores, Mohedano.

Sus comentarios molestan en demasía a buena parte del círculo más íntimo de su esposo. Y la sanluqueña no parece darse cuenta.