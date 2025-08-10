La proposición de Donald Trump a Emma Thompson el mismo día de su divorcio

La actriz británica Emma Thompson, de 66 años, no suele rechazar propuestas, siempre que sean interesantes. Recibió con alegría sus premios Emmy, Globo de Oro, BAFTA y Óscar. En una ocasión, sin embargo, el ofrecimiento le llegó vía telefónica y se encontró con la sorpresa de que, al otro lado de la línea, estaba Donald Trump. "Hola, soy Donald Trump", se presentó.

US President Donald Trump meets African leaders at the White House WILL OLIVER / POOL Agencia EFE

La primera reacción de Emma, que ha contado esta anécdota en el festival de cine de Locarno (Suiza), donde ha recibido el Premio Leopard Club por su trayectoria, fue pensar que se trataba de una broma y decidió seguir la conversación. "¿En qué puedo ayudarle?", preguntó. El magnate, sin titubear, le contestó: "Me encantaría que vinieras a alojarte en uno de mis hermosos alojamientos. Quizás podríamos cenar".

Dudosa invitación

Asombrada, la actriz le respondió cortésmente. "Qué amable. Muchas gracias. Te llamaré". En ese momento, Trump acababa de separarse de su segunda esposa, Marla Maples. Thompson, por su parte, acababa de firmar su divorcio de Kenneth Branagh.

Los actores se conocieron en el rodaje de una serie de televisión en 1987. Saltó la chispa y solo dos años más tarde contrajeron matrimonio. En 1995, la pareja rompió por "incompatibilidad de agendas". Fue la explicación oficial. La causa real fue una infidelidad de Branagh que causó mucho dolor a Emma.

Unos minutos después de la llamada de Trump cayó en la cuenta de que ese mismo día se había oficializado su divorcio y sospechó que podrían tener un equipo de gente trabajando en la búsqueda de una "buena divorciada para llevarla del brazo". "Y encontró el número en mi caravana", bromeó. "O sea, eso es acoso".

Thompson, defensora del partido laborista británico, apoyó públicamente las campañas electorales de Jeremy Corbyn en 2017 y 2019. Es, además, activista ambiental de alto perfil que ha hecho campaña por los derechos de los refugiados y de las mujeres. Al recordar la anécdota, le dijo al público que podría haber alterado la geopolítica si hubiera aceptado la oferta de Trump. "Podría haber tenido una cita con Donald Trump, y entonces tendría una historia que contar", dijo. "Podría haber cambiado el curso de la historia estadounidense".

Desde 2003, está casada con el actor Greg Wise. Se conocieron durante el rodaje de la película "Sentido y sensibilidad". En la película, Emma interpretaba a Elinor Dashwood y Greg al seductor John Willoughby. Aunque al principio no hubo romance, con el tiempo se acercaron y comenzaron una relación.