Rosa Benito suplica la reconciliación familiar

Entre la espada y la pared, quiere por igual a Rocío Carrasco y al resto de la familia con la que no se habla la hija de Rocío Jurado. Sufre al ver tantos desafueros y recuerda la unión, real o no, que había cuando estaba viva la icónica cantante. Por eso, Rosa Benito suplica a unos y otros para que se sienten a hablar fuera de los medios de comunicación. Si la Jurado volviera de la tumba pensaría igual que su cuñada, no entendería tanto enfrentamiento. Rociíto tiene muy presente a su progenitora, cuando han pasado quince años de su muerte. Durante todo este tiempo no ha dejado de llevar la sortija y la pulsera de brillantes que siempre llevaba su madre.

Lo que nadie se cree es que la chipionera, como asegura Rociíto, hubiera sido intensamente feliz de verla casada con Fidel Albiac. Aquí hay versiones contradictorias, porque desde la parte contraria, entiéndase su tío Amador entre otros, consideran que la artista no veía con buenos ojos la relación de su primogénita con el sevillano. Pero el amor es ciego, y en este sentido nadie puede decir que el matrimonio Albiac Carrasco no sea feliz. Solamente hay que mirar a los ojos de Rociíto cuando mira a su marido, se le cae la baba. Es hablar de Fidel y se le ilumina la mirada.

Boda de Rocío Carrasco y Fidel Albiac en 2016

Muy difícil lo tiene Rosa Benito en su campaña reconciliatoria, porque Fidel siempre será el nexo de desunión de las dos facciones familiares.