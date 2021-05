Oprah Winfrey: “Con 9, 10, 11 y 12 años fui violada por mi primo de 19”

La presentadora estadounidense Oprah Winfrey ha desvelado nuevos detalles sobre las violaciones a las que fue sometida desde los 9 y hasta los 12 años por parte de su primo.

Winfrey lo ha relatado en su docuserie “The Me You Can’t See” (Lo que no puedes ver de mí), que puede verse en Apple TV, enfocada en la salud mental. “Con 9, 10, 11 y 12 años fui violada por mi primo de 19 años”, ha explicado en el primero de los episodios.

La serie cuenta con los testimonios del Príncipe Harry de Inglaterra -coproductor del programa- y la actriz Glenn Close, entre otros.

“No sabía lo que era una violación. No conocía la palabra. No tenía ni idea de lo que era el sexo, ni de dónde venían los bebés. Ni siquiera sabía lo que me estaba pasando”, relata Winfrey.

“Es algo que simplemente acepté” y que le hizo a no vivir segura en “un mundo de hombres”. “Contar la historia y ser capaz de decir en voz alta: ‘Esto es lo que me pasó’ es crucial”, insiste la presentadora.

Fue a raíz de aquellos abusos, cuando se quedó embarazada con tan solo 14 años. Sin embargo, su hija falleció a las pocas semanas de nacer.