La enfermedad de Kiko Hernández que le impide hablar de Mila Ximénez

Ha pasado casi un año desde que Mila Ximénez anunciara en “Sálvame” que padecía cáncer de pulmón. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre sus compañeros y seguidores, aunque la colaboradora intentó quitar hierro al asunto y explicó que los médicos que la trataban eran optimistas. “Pregunté: ‘¿Me voy a morir?’. Y la oncóloga me dijo: ‘De esto, no creo’”. Sin embargo, esa fortaleza inicial que mostraba la sevillana se ha ido perdido a lo largo del tiempo, a consecuencia de las secuelas que le deja el duro tratamiento al que se está sometiendo.

La lucha de Mila Ximénez es más complicada de lo que le gustaría, hasta el punto de que llegó a sopesar tirar la toalla, tal y como confesó en una de sus últimas intervenciones en “Sálvame”: “Yo tengo mucha fuerza, pero cada vez me cuesta más sacarla y me cuesta más levantarme. El camino está siendo largo y jodido. Todo esto me ha pillado cansada, a mí me gusta mucho vivir, pero me gusta vivir con calidad de vida”. Desde entonces, apenas han trascendido detalles acerca de la salud de la tertuliana, que no ha vuelto a dejarse ver en un plató de televisión. El hermetismo acerca de cómo se encuentra es absoluto.

Mila Ximénez en 'Sálvame Deluxe'

Ahora, Kiko Hernández, su íntimo amigo y compañero de trabajo, por fin ha compartido algunas novedades sobre Mila Ximénez ante los reporteros que se han acercado para preguntarle. Muy escueto y parco en detalles, el ex gran hermano ha asegurado que Mila Ximénez “está muy bien”, aunque ha preferido no desvelar cuándo la colaboradora se reincorporará a su puesto de trabajo en el magacín vespertino de Telecinco.

Además, Kiko Hernández se ha disculpado ante la prensa por no poder atender sus preguntas con algo más de tiempo, y es que las molestias que sentía en una de sus extremidades han hecho mella en su habitual buen humor. “Hijo, perdona, pero es que tengo un dolor en la pierna...”, ha lamentado con uno de los reporteros. El tertuliano reveló hace un tiempo que padecía una enfermedad degenerativa que le ocasionaba fuertes dolores, cuyas consecuencias se han podido ver en pleno directo de “Sálvame”.

La enfermedad de Kiko Hernández

El propio tertuliano confesó hace un par de años que padecía artritis psoriásica, una enfermedad degenerativa que le genera un dolor muy agudo en sus articulaciones. Por desgracia, la patología es crónica y su tratamiento está dirigido a mitigar en la medida de lo posible las molestias que provoca. De hecho, en más de una ocasión, Kiko Hernández se ha presentado en “Sálvame” luciendo unos guantes negros que llamaron la atención a buena parte de los espectadores y al propio Jorge Javier Vázquez, que exclamó: “¡Me aterrorizan!”.

Kiko Hernández en el plató de Sálvame

Los guantes en cuestión están fabricados en un tejido especial que ejerce presión sobre las articulaciones de las manos, mitigando así el dolor que la artritis psoriásica produce. Pero lo que más quita el sueño a Kiko Hernández, tal y como él mismo reveló en una entrevista publicada en la revista “Diez Minutos”, es que la patología pueda mostrar su peor cara justo cuando tiene en brazos a una de sus hijas: “No puedo mover bien la mano derecha, me dan pinchazos y tengo los dedos casi inmóviles por este mismo motivo. Me da pavor que se me caiga una de mis hijas”.