Rocío Flores da un golpe sobre la mesa y decide RENUNCIAR a Olga Moreno

Egos Televisión

Por fin, y después de que las redes clamaran por la “discriminación” que sufre Olga Moreno en Supervivientes, la mujer de Antonio David Flores tendrá su ansiada visita familiar. En la recta final del concurso, la única superviviente que aún no había tenido ni una llamada ni una visita, se reencontrará con su hermana Rosa, tal y como adelantamos ayer en exclusiva.

La decisión ha sido consensuada por la familia Flores Moreno y ha sido Rocío Flores la encargada de explicar los motivos que le han llevado a renunciar a ver a Olga en la isla, como estaba previsto. La hija de Antonio David Flores había pactado con la organización de Supervivientes su regreso a Playa Uva pero, en las últimas semanas, y con la polémica en su punto más álgido, ha renunciado a cruzar el charco.

Rocío Flores ha explicado a Carlos Sobera el porqué de esta decisión: “Es una decisión que hemos tomado toda la familia en global. Olga Moreno dijo en un vídeo que le encantaría vivir esta aventura con Rosita, es la persona que puede transmitirle energía y buena vibra, que es lo que ella necesita en este momento”.

En esta negativa a reencontrarse con Olga hay además otros motivos relacionados con el difícil momento que vive la hija de Rocío Carrasco, tras la emisión del polémico documental y los conflictos que han generado que se encuentre un mal momento anímico. La hija de Rocío Carrasco cree que su visita a Olga Moreno en este momento puede perjudicarla, ya que no está en su mejor momento: “Yo no me encuentro al 100%. Olga necesita energía y positividad y se va a morir al verla”.

Olga no verá cumplido su sueño de abrazar a Rocío Flores en la isla.

Olga Moreno ha pedido en infinidad de ocasiones ver a Rocío Flores y pasar con ella unos días en Honduras pero, en las últimas semanas y tras saber por boca de Sandra Pica, las nefastas consecuencias que el brutal testimonio de Rocío Carrasco ha tenido en la hija de Antonio David Flores, expresó su deseo de compartir esta experiencia con Rosa, su hermana pequeña.

Todo ello coincide con el difícil momento anímico que vive Rocío Flores con la organización de ‘Supervivientes’, tras perder los papeles en el plató con Carlos Sobera, presentador de “Supervivientes: Tierra de Nadie’. y mantener un duro enfrentamiento con el maestro Joao. La hija de Antonio David Flores ha sido muy criticada por sus malos modales en televisión y por negarse a compartir plató con los defensores de su madre como Joao o Belén Rodríguez, íntima amiga de Rocío Carrasco.