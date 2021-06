Los aplausos de la Reina Sofía frente a la AUSENCIA del Rey Juan Carlos

La agenda oficial de la Reina Sofía va recuperando su ritmo habitual tras un año muy apagado a consecuencia de la pandemia de coronavirus. Así las cosas, la madre del Rey Felipe VI y las infantas Elena y Cristina ha viajado hasta la ciudad de Mérida para presidir el concierto de ‘Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España’ junto a Guillermo Fernández Vara, el presidente de la Junta de Extremadura. Para esta ocasión tan especial, la griega escogió un elegante vestido negro con grandes margaritas estampadas, un diseño muy acorde con la recién estrenada estación veraniega.

A su llegada al Teatro Romano de Mérida, la Reina Sofía fue recibida con un gran aplauso y una ovación que se extendió durante más de un minuto de parte de todos los asistentes. Una cálida bienvenida que pone de manifiesto el apoyo y el cariño con el que la suegra de doña Letizia todavía cuenta, a pesar de las últimas controversias en los que la monarquía se ha visto envuelta y que llevan el nombre de don Juan Carlos I.

La Reina Sofía en el Teatro Romano de Mérida

Una situación muy diferente es la que atraviesa el monarca abdicado. Su reputación ha se ha visto muy maltrecha a raíz de las informaciones sobre sus cuentas que en los últimos meses se han hecho públicas. Desde el verano pasado, el Rey Juan Carlos I se encuentra en Abu Dabi, su refugio particular donde ha encontrado la calma mediática que ya no tiene en España. Desde entonces, y que se conozca, no ha vuelto a verse las caras con su esposa, pero su reencuentro podría estar a la vuelta de la esquina.

El próximo 1 de octubre de 2021 el gran duque Jorge Romanov, ahijado de los Reyes Juan Carlos I y Sofía. Ambos están invitados y el objetivo del novio es que acudan tanto ellos como el resto de los máximos representantes del resto de casas reales europeas. De momento no se ha confirmado la asistencia de ninguno de los dos, y lo más probable es que desde Zarzuela se quiera evitar una fotografía conjunta, pero no se descarta ninguna posibilidad.