Los DETALLES de la cena secreta de Belén Esteban y Rocío Carrasco

Gente

Belén Esteban ha sido una de las grandes defensoras de Rocío Carrasco durante la emisión de la docuserie “Rocío: contar la verdad para seguir viva”, a pesar de que antes de conocer esa “verdad” se había mostrado del lado de Antonio David Flores y su hija Rocío. Pero la colaboradora de “Sálvame” tampoco ha tenido nunca ningún reparo en pedir perdón a la hija de Rocío Jurado siempre que lo ha considerado oportuno, tanto delante de las cámaras como en privado.

Y puesto que La Esteban no se sentía bien por haber defendido sin conocer realmente lo ocurrido a Antonio David y Ro, decidió reunirse en privado con Rociíto. «Yo cené una noche contigo. Estaba aún la docuserie. Yo en ‘Sálvame’ no lo conté, solo se lo conté a los más cercanos, a Jorge Javier Vázquez, a Patiño, a Antonio Rossi, a Gema López… Yo voy a cenar con quien quiero. Yo te pedí perdón en la tele y personalmente. Es verdad que me creo tu historia, hay cosas que no estoy de acuerdo, pero yo mando en mí, no como tu actúes, es tu vida», comentó la de San Blas. Rocío y ella acercaron posturas en aquella cena y decidieron hacer borrón y cuenta nueva en una relación que incluso las llevó a enfrentarse en los juzgados.

«A mí me da igual lo que diga la gente. A mí me contaron una historia que no era y ella a mí personalmente no, pero en la docuserie se demostró con papeles que llevaba razón. Entonces yo veo que no podía seguir apoyando lo que estaba apoyando», ha dicho Belén. «Yo con Rocío Flores coincidí en Telecinco y le dije lo que pensaba y ella me dijo lo que pensaba. A Antonio David le llamé, me dio una serie de explicaciones que no entendí y no he vuelto a saber nada», ha añadido.