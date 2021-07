Belén Rodríguez y su ‘cruel’ estrategia para echar a Olga Moreno de ‘Supervivientes’

La emisión de la serie documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ sigue trayendo cola. Una de las colaboradoras que más defiende a la heredera universal de la Jurado desde un primer momento es Belén Rodríguez, íntima amiga suya, y su vehemencia a la hora de apoyarla y condenar cualquier gesto o palabra que venga de parte del otro bando podría haberle salido demasiado cara, tanto es así que ha tomado una decisión al respecto.

Belén Rodríguez y Rocío Flores en un montaje de La Razón

Rodríguez no ha vuelto a pisar el plató de ‘Supervivientes’, y la colaboradora está segura de que Rocío Flores se esconde tras su marcada ausencia. Este podría ser uno de los motivos por los que la defensora acérrima de Rocío Carrasco está empleando una estrategia de lo más cuestionada en redes sociales cuyo fin es echar a Olga Moreno este jueves de ‘Supervivientes’. Rodríguez les sugiere a sus seguidores lo que deben hacer a la hora de votar para que la expulsada sea Olga, tal y como se aprecia en la imagen que mostramos a continuación.

Tuit de Belén Rodríguez

En la imagen se ve claramente como la colaboradora, haciendo uso de la palabra “trinkers”, que usan a diario los detractores de Antonio David, alienta a su séquito de seguidores que no hagan división del voto para que no beneficie a Olga Moreno. Está en todo su derecho, pero para muchos esta actitud está siendo de lo más cuestionable.

Desde hace un tiempo se viene rumoreando que Rocío Flores, en su condición de estrella en alza de Telecinco, podría haber exigido a los altos mandos de la cadena no coincidir con Belén Rodríguez en los platós de ‘Supervivientes’ y los otros programas complementarios del reality show, algo que la protagonista desmiente por completo. Rodríguez no tiene duda de que la joven ha pedido su cabeza y la acusa directamente de “jugar” con su puesto de trabajo. “Desde que Rocío Flores pidió mi despido, no he vuelto a ‘Supervivientes’”, lamentó Belén Rodríguez en ‘Viernes Deluxe’. La última vez que la periodista y la hija de Rocío Carrasco se vieron las caras fue hace más de tres semanas, cuando ambas protagonizaron un fuerte enfrentamiento en el plató de ‘En tierra de nadie’.

Rocío Flores en una imagen reciente