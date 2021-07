Antonio David Flores y el motivo real de su reaparición en Telecinco

El programa Viva la Vida ha emitido este domingo diez de julio una nueva entrevista de Antonio David Flores. El equipo se ha desplazado hasta Andalucía para seguir los pasos del excolaborador de ‘Sálvame’, quien se encuentra refugiado en la familia desde que el pasado mes de marzo fuese despedido de su trabajo.

Durante una conversación entre el protagonista y una reportera del programa presentado por Emma García, Antonio David aseguró que está bien pero que “podía estar mejor”. Cuando la periodista le preguntó por el fichaje de Rocío Carrasco en ‘Sálvame’, el padre de Rocío Flores se marcó una respuesta al más puro estilo Rocío Carrasco: “Es que ya no veo Sálvame”, aseguró. Una frase muy parecida a la que empleó la mujer de Fidel Albiac hace dos años cuando fue preguntada por el fichaje de su hija por ‘Supervivientes’: “¿Eso lo dan en Netflix?” respondió entonces de forma irónica.

Antonio David Flores habla con el programa 'Viva la vida'

La reportera intentó explicarle en qué consistía la misión de Carrasco en la sección que protagonizará a partir de ahora, que se llamará ‘Hablé con ella’, haciéndole un guiño al programa de Telecinco en el que trabajo´: “Ya veremos cómo se van solventando las cosas”, contestó Antonio David Flores, quien, además, ha querido premiar públicamente los logros y triunfos de su mujer, Olga Moreno: “Es la única que ha sido cuatro veces líder y creo que es la mejor superviviente. Creo que eso no debe de empañar la labor que lleva haciendo durante más de 90 días”, concluyó.

Como no podía ser de otra manera -o sí- las reacciones en redes sociales no tardaron en llegar. La gran mayoría de usuarios de Twitter manifestaron su descontento por esta entrevista a Antonio David, argumentando que no entienden cómo la misma cadena que le despidió hacer tres meses le sigue y le persigue para darle voz ahora. Numerosos defensores acérrimos de Rocío Carrasco intentaron convertir el hashtag #Boicotvivalavida en Trending Topic, asegurando que no hay que darle voz al maltrato. Otros, sin embargo, hacen alarde de sentido común y no entienden que se utilice la palabra “maltrato” y tampoco las críticas ya que, según ellos, estamos en un Estado de Derecho y Antonio David, hasta que se demuestre lo contrario, es un hombre inocente. Antonio David ya no se esconde y quiere que se le vea, porque no tiene nada que ocultar

Viva la Vida dándole voz al ser Antonio David Flores.



Esto es repugnante y una falta de respeto al relato sobre VG que nos narró Rocío Carrasco.

Es una vergüenza. #BoicotVivaLaVida — diablo de los cojones 🕊 (@nadenay) July 10, 2021