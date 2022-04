Exclusiva: la política, activista trans y ex trabajadora de ‘Sálvame’ Daniela Requena, concursante de ‘Supervivientes 2022′

Kiko Matamoros, Nacho Palau, Ainhoa Cantalapiedra y Marta Peñate son, hasta el momento, los cuatro primeros concursantes anunciados por Mediaset de cara a ‘Supervivientes 2022′. Una nueva edición cuyo estreno verá la luz pasada la Semana Santa y en la que la cadena ha puesto todas sus esperanzas en lo que a audiencias respecta.

Hace tan solo unas horas, este periódico anunciaba en exclusiva el fichaje de Ana Luque, quien esta semana, más concretamente el domingo día 10 de abril, pondrá, junto a sus compañeros, rumbo a Honduras desde Madrid. La amiga y la que fuese defensora de Olga Moreno durante la última edición de ‘Supervivientes’ ha elegido como defensora a Evelyn, otra amiga en común de ambas. La todavía mujer de Antonio David en ningún momento será defensora de su amiga, aunque su posible colaboración es una opción que se baraja.

‘LA RAZÓN’ ha podido saber por fuentes de la productora del reality que Daniela Requena será otra de las participantes de esta edición. Tiene 30 años, nació en Valencia y es periodista. Ha trabajado en el mundo del corazón, tanto en ‘Espejo Público’ como en ‘Sálvame Deluxe’, donde ejerció de redactora durante algún tiempo para posteriormente sentarse en el plató con el fin de hacer público su testimonio y su transición.

Daniela Requena en una imagen de archivo FOTO: Antena 3

Su popularidad ha ido en aumento durante los últimos años. Tanto es así que en la red social TikTok acumula más de 850.000 seguidores. En esta citada red social la joven habla de cómo fue su experiencia y su transición y denuncia la discriminación del colectivo transexual, al que defiende por encima de todas las cosas: “Mi contenido se basa en compartir mi transición como mujer trans, tanto a nivel quirúrgico como a nivel emocional, lo cual creo que puede ayudar a muchísimas personas. Si una persona que no me conoce de nada se mete en TikTok y pone la palabra trans o transexual puede acceder a mi perfil y tiene muchísima información que quizá le resulte útil. Lo que no voy a hacer es ir por la calle a comprar el pan o conocer a un chico en una discoteca con un hashtag en la cabeza que ponga trans. Porque yo siempre he dicho que estoy muy orgullosa de ser una mujer trans y no tengo ningún problema en reconocerlo. Pero estoy en la total libertad de decidir dónde, cuando, cómo y a quién le digo que soy una mujer transexual. De hecho, en términos legales me ampara la ley, porque yo soy una mujer, tal y como pone en mi DNI y en mi libro de familia”, ha asegurado recientemente en una de sus publicaciones.

Hace tan solo unas horas, la protagonista de esta noticia ha decidido hacerse privada su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 54.000 seguidores.

Daniela Requena FOTO: Redes Sociales

Cabe destacar que su implicación y el altavoz con el que cuenta le han llevado a adentrarse en la política desde que recientemente aceptase el cargo de secretaria del área LGTBI y Diversidad dentro del PSPV-PSOE de Valencia, todo ello con el fin de luchar por ampliar los derechos del colectivo LGTBI. En la actualidad, la protagonista dejará ‘apartados’ por unos meses sus compromisos profesionales para vivir esta nueva aventura en Honduras, desde donde, seguro, seguirá dando visibilidad a la problemática en la que muchas personas trans se ven envueltas día tras día en la sociedad.