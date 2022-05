Entrevista a Anita Matamoros: “Voy a terapia y no quiero dejarla nunca, no sabía que necesitaba tanta ayuda”

Anita Matamoros ha sido uno de los rostros conocidos que ha sido testigo del regreso de Malú a los escenarios durante la noche de este jueves en Madrid. La hija de Kiko Matamoros y Makoke no se quiso perder esta cita musical que congregó a 12.000 personas en el Wizink Center, en la que, además, estuvo habilitado un photocall donde la influencer posó y habló para ‘LA RAZÓN’.

Ana Matamoros en el photocall previo al concierto de Malú FOTO: Jesus Briones GTRES

- Últimamente te vemos en muchos photocalls, ¿se termina de acostumbrar una a esto?

Pues no te creas, porque luego me veo en las fotos y ni siquiera yo entiendo por qué poso así, pero es que me pongo súper tensa (risas). Yo es que soy muy crítica conmigo misma...

¿Esa tensión se debe a la tensión y a las preguntas de la prensa del corazón?

No lo sé... Puede ser, tampoco te voy a decir que no, pero me sigo poniendo nerviosa en los photocalls, sí.

- 700.000 Seguidores en redes sociales, Ana... ¿Vas a hacer algo especial?

Todavía no he llegado a esa cifra (risas), pero sí, algo haré. Tengo muchos proyectos que tengo en mente y que no te puedo contar, porque no te voy a dar a ti la exclusiva si no se la he dado a mis seguidores.

- ¿Se vive bien de las redes sociales?

Se vive bien, pero sobre todo porque lo llevo muy bien y disfruto mucho lo que hago.

- ¿Te hacen daño?

Pues si te soy sincera, hace años no me afectaban nada las críticas, pero últimamente me he dado cuenta que la Ana de 21 años es mucho más sensible que la de 17... El otro día se lo comentaba a mi psicóloga.

- Sigues yendo a terapia entonces...

Sí, y no voy a parar de ir nunca. Yo no sabía lo necesario que era hasta que empecé a ir. Gracias a Dios que a raíz de la pandemia, el tema de la salud mental ya no es un tema tabú, y eso me alegra muchísimo porque yo era la primera que no me atrevía a hablarlo.

- Vemos que te está ayudando mucho

Desde que empecé a ir hace seis meses, es que no paro. No sabía que necesitaba tanta ayuda.

- Estuviste en Milán muy volcada en el mundo de la moda, y ahora te has pasado a la nutrición. ¿Has cambiado una cosa por otra?

No ha sido un cambio. El tema de la nutrición está muy al día y me gusta mucho el deporte y la buena alimentación, igual que a mi madre. Quiero informarme bien y no caer en los mitos, y como me sobraban algunas horas del día pues he decidido formarme en este máster de un año. Es un máster online.

- ¿Qué te gustaría hacer en un futuro relacionado con la moda?

Quiero hacer otro máster relacionado con la moda. No quiero dejar de estudiar, porque yo acabé la carrera muy joven y sé que el día que deje de estudiar será para siempre. De momento no quiero que acabe mi etapa de estudiante e intento alargarla.

- Sabemos que no quieres hablar mucho de este tema pero, ¿cómo estás viendo a Kiko Matamoros en ‘Supervivientes’?

Lo empecé a ver, sí que es verdad, pero ahora estoy a tope y no lo estoy siguiendo tampoco demasiado.

- Tu padre lo está pasando mal

Da ternura, sí, pero...

- ¿Qué te parece el papel de Marta López como defensora?

Ahí no me voy a meter.