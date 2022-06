La hija de Ana María Aldón “amenaza” a la familia de Ortega Cano

Aunque Ana María Aldón aseguró que su hija Gema jamás hablaría mal de su marido, José Ortega Cano y los suyos se han encontrado con una frase de Gema en Internet que más parece una amenaza que otra cosa. La joven en cuestión avisa de que si algún día se decide a contar sus verdades pueden rodar cabezas. Tajante y directa.

¿A que cabezas se refiere? ¿A las de las tres mujeres para las que Ana María más se asemeja a una enemiga que a alguien respetado y cercano? O lo que es lo mismo, a Conchi Ortega Cano, Rocío Flores y Gloria Camila Ortega Mohedano.

Ana María Aldón y Gloria Camila FOTO: GJN GTRES

Un trío que, cada vez que se refiere a Aldón, es para buscarle las cosquillas o censurarle alguna de sus actuaciones vitales. Está claro que no es santo de su devoción, no la “tragan” y consideran que no le está haciendo ningún bien a su marido concediendo entrevistas incendiarias y desvelando sus nimiedades en el programa televisivo en el que trabaja en el fin de semana.

El mismo Ortega, ya lo contamos hace unos días en esta web, le ha pedido a su esposa que modere sus intervenciones mediáticas y que se abstenga de conceder entrevistas polémicas. El torero está harto de ser el foco de atención de los paparazzis por las cosas que, sobre su persona, revela la madre de su hijo pequeño. Esta demasiado nervioso, y su nerviosismo le empuja a enfrentarse a los periodistas. Ha pasado de ser el hombre amable y tranquilo a un cascarrabias con muy mala leche.