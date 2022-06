Jesús Manuel: “Rocío Carrasco se ha inventado un nuevo testamento de Rocío Jurado”

El estreno de la segunda entrega de la serie documental está a la vuelta de la esquina. Aunque los abonados a Mitele Plus, la plataforma de pago por visión de Mediaset, podrán contemplar los primeros episodios a lo largo de toda la jornada del viernes, ese mismo día también verán la luz en Telecinco, en horario de prime time. Tal y como se muestra en los avances del reportaje, la hija de la Jurado aportará documentos, algunos escritos por su madre, que demostrarían su versión acerca de su “familia mediática”, a quienes define como “avariciosos y traidores”.

El punto fuerte de la segunda parte de la serie documental parece ser un supuesto testamento de Rocío Jurado que nunca habría visto la luz. Por lo visto, la cantante dejó una última voluntad anterior a la oficial, en la que sus hermanos y otras personas de la familia no saldrían tan beneficiadas. Pretende así Rocío Carrasco hacer ver a la opinión pública que su propia madre empezó a percatarse de algunas conductas que no aprobaría, pero el periodista y abogado Jesús Manuel Ruiz, otrora colaborador de ‘Sálvame’, ha desmotando lo que se anunciaba como la joya de la corona del documental a través de una publicación en ‘Chismógrafo’.

Rocío Carrasco en el avance de su serie documental FOTO: La Razón Mediaset

Jesús Manuel Ruiz incide varias veces en que, según la legislación española, tan solo existe un testamento, el último, y acusa a Rocío Carrasco de haberse “inventado uno nuevo”. Por más veces que un fallecido recoja sus últimas voluntades a lo largo de su vida, la única que tiene valor judicial es la que hace antes de morir. “No existen dos testamentos. Un ciudadano español tan sólo tiene un testamento. El último. No hay más. Lo demás no existe porque no tiene validez”, insiste el periodista y abogado.

Lo cierto es que, tengan o no validez judicial, conocer las diferentes versiones que Rocío Jurado hizo de sus últimas voluntades ayudan a conocer en más en profundidad esa parte del relato familiar que todavía no ha visto la luz. Rocío Carrasco insinúa que la publicación de este documento no vendrá nada bien a la imagen de sus tíos, Amador y Gloria Mohedano, y demás parientes con los que mantiene una guerra desde hace años.