Las otras consecuencias de la muerte de la Reina Isabel II: se paraliza el rodaje de su serie en Barcelona

Este jueves día 8 septiembre de 2022, un día teñido de negro para el mundo, pasará a la historia por el fallecimiento de la Reina Isabel II de Inglaterra a los 96 años de edad. Los ciudadanos británicos lloran su muerte desde el momento en el que el Palacio de Buckingham anunciase mediante un comunicado la triste noticia.

La reina Isabel II FOTO: DPA vía Europa Press DPA vía Europa Press

La serie ‘The Crown’, dedicada a la figura de la monarca, ha paralizado temporalmente su rodaje, que ahora mismo estaba teniendo lugar en la ciudad de Barcelona, tras los últimos acontecimientos. Lo harán “por respeto a su memoria”. Así lo ha explicado Peter Morgan, uno de los guionistas de la serie, al digital ‘Deadline Hollywood’'. Guionista también de la película ‘The Queen’, Morgan, quien se encontraba inmerso en la sexta temporada de esta serie, ha desvelado lo siguiente: ‘The Crown’ es una carta de amor para ella y no tengo nada que añadir por ahora, solo silencio y respeto. Dejamos de grabar por respecto”, desliza, asegurando que no se manifestará sobre la muerte de la que ha sido la reina de las reinas.

Los operarios desmontan los decorados de la serie 'The Crown' en los Jardines de Gracia en Barcelona tras ser cancelado el rodaje con motivo de la muerte de la reina Isabel II. FOTO: Alejandro Garcia EFE

El citado medio asegura que cuando durante lo inicios de ‘The Crown’, Stephen Darldry, uno de los principales responsables de su éxito internacional, prometió que si durante la emisión de la serie Isabel II fallecía, se detendría el rodaje. Y así ha sido. “Ninguno de nosotros sabe cuándo llegará ese momento, pero sería correcto y apropiado mostrar respeto a la reina. Sería un simple homenaje y una muestra de respeto. Es una figura global y es lo que debemos hacer”, confesó entonces.

The Crown, entrega que narra os setenta años de reinado de Isabel II, cuenta con 21 premios Emmy, y tenía prevista arrancar con su sexta temporada durante el mes de noviembre. Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton son las tres actrices que han dado vida a la ya fallecida.