Estos son todos los famosos que han dicho ‘NO’ al Mundial de Qatar 2022

Este domingo ha tenido lugar la ceremonia de apertura del Mundial de Qatar 2022 con el partido disputado entre Ecuador y Qatar, obteniendo los ecuatorianos la victoria por 2-0. Un mundial que ha estado envuelto en polémica e incógnitas desde el momento en que se supo el lugar de la celebración, debido al incumplimiento de derechos humanos fundamentales del citado país.

Mundial de Qatar 2022 FOTO: Karim Jaafar AP

A pesar del silencio por parte de la organización en cuanto a los artistas confirmados que actuarán en este evento deportivo de carácter internacional, son varios los nombres de artistas que ya se han filtrado, y también otros los que ya han dado su negativa para ser partícipes de este mundial.

El primero en la lista de los presentes es el cantante surcoreano Junkoook, que contará con una performance de media hora. Nicky Minaj, Omar Montes, Black Eyed Peas o el reggaetonero Maluma son otros de los que ya están confirmados para actuar en diferentes espacios musicales. Este último concedió hace unos días unas polémicas declaraciones para justificar su presencia en esta cita: “¿No tienes problemas con las violaciones de derechos humanos en este país?” y “¿entiendes que la gente vaya a decir que con tu sola presencia aquí estés ayudando a encubrir [las violaciones de derechos del país]?”, pregunta un periodista. “No es algo que yo pueda resolver. Sólo vine aquí para disfrutar de la vida y disfrutar del fútbol. Realmente, no es algo en lo que me tenga que involucrar”, contestaba el cantante, abandonando la entrevista visiblemente enfadado.

Maluma abandona una entrevista cuando le preguntan por los Derechos Humanos en Qatar. pic.twitter.com/XUW6yQeEu0 — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) November 20, 2022

Sin embargo, han sido varios los que han dicho NO a participar en este evento mundialista debido a la situación política que existe en la actualidad. Entre ellos la cantante Chanel, Shakira, Dua Lipa o Rod Stewart. Este último aseguró que le habían ofrecido más de un millón de dólares y que, aun así, lo rechazó.

El artista Robert Smith sigue los pasos de sus compañeros, y hace tan solo unos días hizo uso de su cuenta de Twitter para terminar con los rumores de que presentaría el mundial: “Odio decepcionar a todos, pero a pesar de los rumores no estaremos en la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo... Y también he informado a Gareth Southgate que no estoy disponible para la selección”, deslizó con cierta ironía.

Además de estos y algunos más, cabe destacar que el streamer más importante de nuestro país, Ibai Llanos, también tomó la decisión de rechazar esta oferta: “Me surgió una oportunidad que era ir en el avión de la selección española, no a hacer directo sino a grabar contenido. Pero no me sale de los cojones y no lo voy a hacer”.

Ibai Llanos durante 'La velada del año 2'. FOTO: Instagram Ibai Llanos

El boicot por parte de algunas de las figuras más importantes del mundo artístico a este mundial es toda una realidad. Los músicos se han manifestado a favor de los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI, derechos que no existen a día de hoy en Qatar, donde existe una pena de siete años de prisión si una persona es homosexual.