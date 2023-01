Así ha sido la comentada inauguración del ‘museo’ de Ortega Cano en Madrid

Este martes 19 de enero el sueño de Ortega Cano ha visto por fin la luz gracias a la inauguración de la sala de exposiciones que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes (Madrid) le ha cedido para que pueda mostrar en ella toda su trayectoria taurina.

José Ortega Cano FOTO: G3 GTRES

Pasadas las ocho de la tarde, el diestro se enfrentaba a todos los presentes en ‘El Caserón’ para ejercer como pregonero, con un discurso de unos quince casi veinte de duración, el cual ha ido seguido del lanzamiento del conocido como “Cohete del Patrón”. Posteriormente, ha tenido lugar la apertura de la sala dedicada al maestro, quien ha estado acompañado en todo momento de sus hermanas, Mari Carmen y Conchi, su cuñado Aniceto, su hija, Gloria Camila, Rosa Benito, Rosario Mohedano y rostros del mundo del toro como Francisco Rivera, Espartaco o Miguel Abellán, entre otros.

Amigos y familiares de Ortega Cano asisten a la inauguración de su sala de exposiciones en San Sebastián de los Reyes FOTO: Gtres

Contento y tranquilo, Ortega ha cortado la cinta simbólica con la que se da por inaugurada oficialmente esta sala que tanta expectación está generando. Lo ha hecho en compañía del alcalde del municipio y de otros políticos que han querido estar presentes. Una cita que llevaba meses preparándose y en la que Gloria Camila ha tenido un papel fundamental: “Mi hija me ha ayudado mucho con esto, porque todo mi material lo tenía en camiones y entre los dos nos hemos puesto de acuerdo para ordenarlo y clasificarlo”, asegura, destacando que por ahora no habrá rastro de nada que tenga que ver con la figura de Rocío Jurado: “De momento no, pero algunas cosas las iremos modificando con el paso de las semanas, y si tenemos que poner algo de ella, pues le pediremos permiso a Rocío Carrasco y lo haremos encantados”, declara el protagonista.

La sala ‘Ortega Cano’ se trata espacio de 160 m2 que cuenta con lo que el protagonista considera “grandes obras de arte” de sus primeros años como torero, entre las que se encuentran dos trajes de torero, tres chaquetas, y muchas fotografías de sus mejores faenas y momentos, tanto en solitario como con grandes amigos del mundo de la tauromaquia. Isabel Luna, cantante y mujer con quien se ha relacionado a Ortega Cano, ha puesto el broche musical a una tarde-noche inolvidable para toda la familia, la cual ha concluido con una fiesta que ha organizado Gloria Camila, en la que tan solo han estado presentes amigos e invitados VIP.

Jose Ortega Cano y de fondo la cantante Isabel Luna FOTO: GAA GTRES

La esperada ausencia de Ana María Aldón

A pesar de que hasta el propio Ortega ha contemplado hasta el último momento la posibilidad de que Ana María Aldón asistiese a este día tan importante para él, finalmente la madre de su hijo José María no ha estado presente en la apertura de esta sala “por motivos desconocidos”. Una sala cuya apertura oficial tendrá lugar este mismo viernes 20 de enero de 17:00 a 20:00 horas, y el sábado y domingo el horario será de 11:00 a 14 horas, para después abrir de forma ininterrumpida.

Cartel de promoción de la nueva Sala Ortega Cano en el Museo Etnográfico de San Sebastián de los Reyes FOTO: AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE

Gracias a este nuevo proyecto, Ortega Cano permanece “entretenido” y sin darle demasiadas vueltas a la cabeza, tal y como él mismo ha confesado a los medios de comunicación hace tan solo unas horas.