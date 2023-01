Zasca para Shakira: Piqué publica la primera imagen junto a Clara Chía tras los rumores de infidelidad

Momento insólito. Gerard Piqué comparte por primera vez una fotografía junto a su actual pareja, Clara Chía. Para sorpresa de muchos, el exfutbolista ha hecho uso de su cuenta de Instagram para publicar una bonita instantánea en la que ambos aparecen juntos, muy juntos, demostrando que, pese a los rumores, su relación marcha viento en popa.

“No hay que hablar mucho” ha escrito Piqué acompañando a estas palabras de un emoticono de un corazón y otro de un aplauso. De esta forma, parece que la letra de la canción que Shakira les ha dedicado, la cual vio la luz hace casi dos semanas, ya no les afecta en absoluto.

Esta imagen ha logrado cautivar a más de dos millones de usuarios de Instagram en cuestión de horas, quienes le han dado a “me gusta” sin dudarlo. Muchos de ellos también se han animado a comentar esta publicación, donde se aprecian tanto mensajes negativos como positivos, y también algunos bastante originales y graciosos.

De esta manera, Piqué presenta oficialmente y ante el mundo a su nueva pareja, de la que parece estar muy enamorado. Y es que cabe destacar que, aunque durante estos últimos meses les hemos visto juntos en varias ocasiones, siempre ha sido de forma clandestina y siendo los protagonistas ajenos a la presencia de los fotógrafos.

Piqué, junto a Clara Chía FOTO: Twitter larazon

Clara, de 23 años, que trabaja para una de las empresas de su pareja, es la única en toda esta historia que no se ha pronunciado públicamente de ninguna de las maneras. Se ha dicho que “estaba destrozada”, que “no salía de casa” y que no estaba llevando bien que Shakira le haya puesto a los pies de los caballos. A pesar de la tormenta, esta situación no ha hecho otra cosa que fortalecer su relación, y así lo ha demostrado esta fotografía que ya se encuentra dando la vuelta al mundo.