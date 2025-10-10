Andrea Biondo rompe su silencio y pide que se investigue la muerte de su hermano como un posible homicidio

Doce años después de la muerte de Mario Biondo, el caso que rodea al cámara de televisión y marido de la presentadora Raquel Sánchez Silva vuelve a estar en el centro del debate judicial y mediático. En su primera entrevista concedida a un medio español, realizada por videollamada con la periodista Marta Riesco para el programa ‘No somos nadie’, Andrea Biondo, hermano del fallecido, ha roto su silencio para insistir en que Mario no se suicidó y revelar que la familia cuenta con nuevas pruebas que podrían cambiar el rumbo de la investigación.

“Tenemos también las pruebas de que mucha gente que han sido testigos no han dicho toda la verdad. Han mentido y no han dicho todo lo que saben”, declaró Andrea, quien recalcó que incluso la justicia española “ha reconocido que hay errores” y que “podría tratarse de un homicidio”. Según su testimonio, habló con Mario apenas unas horas antes de su muerte, lo que refuerza su convicción de que no se quitó la vida. “Es imposible que pensara en suicidarse dos horas después”, afirmó.

Andrea también desmintió las teorías difundidas en los últimos años sobre un posible “juego sexual” o el consumo de drogas. “Esa teoría es inventada y no hay ninguna prueba que la respalde. Los análisis toxicológicos solo detectaron un 0,1 % de cocaína, una cantidad compatible con ciertos medicamentos”, explicó, subrayando que su hermano “no tenía ningún motivo” para quitarse la vida y que “estaba haciendo planes para el día siguiente”.

El hermano del cámara va más allá y asegura que disponen de fotografías y peritajes que evidencian irregularidades en la investigación inicial. Señala discrepancias en los horarios de los mensajes de WhatsApp, fallos en el informe oficial y detalles sobre la posición del cuerpo que, según sus peritos y otros expertos, son incompatibles con un suicidio. “Lo que sabemos seguro es que le dieron en la sien, fue estrangulado y luego colgado allí. ¿Por qué nos han hecho pensar en un suicidio?”, cuestiona.

Andrea también ha puesto el foco en el comportamiento de algunos testigos, a quienes acusa de no haber dicho toda la verdad ante la comisión internacional que estudió el caso. “Hay que empezar por investigar a quienes han mentido. Seguro que hay pruebas que se han perdido, pero todavía se puede hacer justicia”, señaló. Además, advirtió que si la justicia española no actúa, la familia está dispuesta a llevar el caso “a la corte internacional y a Europa”.

El hermano de Mario considera que la reciente decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que ha reconocido la posibilidad de que la muerte no fuera un suicidio, supone una “pequeña victoria” tras años de lucha. “Finalmente en España se ha reconocido que podría ser un homicidio, y que se empiece a hablar de ello es importante. Llevamos muchos años librando esta batalla y ahora hay un poco de luz”, dijo Andrea. La familia Biondo insiste en que seguirá luchando “hasta que la verdad salga a la luz” y reclama que se reabra la investigación en España, donde consideran que aún hay margen para esclarecer lo ocurrido. “La búsqueda de la verdad tiene que venir de todos. No vamos a parar nunca”, concluyó Andrea, decidido a que el caso no quede cerrado sin una respuesta definitiva.