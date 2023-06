De Arón Piper a Carla Vigo, sobrina de la Reina Letizia: los famosos, indignados con el rescate del submarino Titán

El mundo entero sigue muy pendiente de la evolución de la búsqueda del submarino Titán, que desapareció el pasado domingo en las profundidades del Océano Atlántico mientras descendía para observar los restos del famoso RMS Titanic. Las próximas horas son clave porque las reservas de oxígeno están a punto de agotarse, un terrible escenario que disipa la posibilidad de encontrar supervivientes a cada minuto que pasa.

Aun así, se ha desplegado un carísimo y preparado equipo de búsqueda que navega el fondo marino con la esperanza de encontrar cualquier señal que indique dónde se encuentra el sumergible.

El submarino desaparecido cerca del Titanic usaba un mando de videojuegos de 38 euros para controlar la dirección. OceanGate Inc.

Esta operación sin precedentes ha llevado a muchos usuarios de las redes sociales a manifestar su enfado por la pasividad con la que las autoridades se toman los naufragios de inmigrantes, mientras que ahora se están tomando todas las medidas que sean necesarias para intentar rescatar con vida “a un puñado de millonarios”.

Entre estos indignados se encuentran muchos rostros conocidos, empezando por Gabriel Rufián. No hay polémica sobre la que el diputado de ERC no se pronuncie, y en este caso no ha sido diferente. El político señala en su cuenta de Twitter que “mientras se busca con todos los medios posibles a 5 multimillonarios que bajaron a ver un barco hundido en submarino, se ha confirmado la muerte de 39 personas (1 bebé) que pidieron auxilio durante 12 horas desde una lancha que se hundía”, y recalca: “En aguas españolas”.

El mismo ejemplo ha seguido la directora de cine Isabel Coixet, pero en su caso ha comparado a las posibles víctimas que deje este naufragio con los refugiados de guerra: “La semana pasada murieron 78 personas escapando de Siria delante de la costa de Grecia. Hoy leo sobre esta operación con helicópteros y guardacostas y buzos y qué se yo para rescatar a los 5 tripulantes de un submarino de recreo que los llevaba a ver los restos del Titanic. O sea, que a veces pienso que me va a estallar la cabeza. De veras que lo pienso”.

Unas palabras con las que Laura Fa, periodista y colaboradora de “Sálvame”, o Carmen Jedet, actrizy cantante, se han mostrado de acuerdo compartiéndolas en sus redes sociales.

También Arón Piper ha mostrado su desacuerdo ante esta situación, comparando una imagen del sumergible Titán con la de un naufragio de una pequeña embarcación de inmigrantes. Además, el actor ha compartido con sus más de 13 millones de seguidores la cuenta de Instagram de Open Arms, una organización sin ánimo de lucro que protege “las vidas de los más vulnerables en situaciones de emergencia en el mar.

Incluso Carla Vigo, la sobrina de la Reina Letizia, ha criticado la inacción de las autoridades en muchas ocasiones a la hora de rescatar embarcaciones de inmigrantes, mientras que ahora “se moviliza todo el mundo” para buscar a “cinco señores en un submarino”. En su caso, y a diferencia de los anteriores, la joven deja claro que las vidas de los tripulantes del sumergible también son importantes.