Biarritz, la guía definitiva para veranear con sol, playa, glamour y sin calor

Sigue siendo un romántico enigma el origen del glamour, de la fama mundial de sitio distinguido que ha convertido a Biarritz en un lugar de ensueño, con esa atmósfera inalcanzable y elitista que lo singulariza incluso entre los más ilustres y honorables lugares de veraneo. ¿Qué empujaría a la madre de Eugenia de Montijo a refugiarse allí de la guerra carlista? No en vano, Eugenia de Montijo, la española que acabaría siendo emperatriz consorte de Francia allí recaló de nuevo con su flamante marido, Napoleón III siendo el espaldarazo definitivo, el despegue, el auge (no exento de cierta elegante decadencia) de Biarritz. Su fastuosa mansión, hoy Hotel du Palais, contagió a la arquitectura urbana del lugar de un aura de intemporal hasta el presente.

Biarritz es un abanico de colores que juegan en perfecta consonancia. El mar es azul intenso y sus playas son de un ocre inolvidable. El cielo oscila según el día entre celeste o gris. El aire huele a crepes y a salitre, una combinación que consigue que te enamores del lugar.

Dónde dormir

Hay un sitio con mucho encanto llamado Silhouette. Es un hotelito pequeño decorado con muchísimo gusto por las chicas de Cousi Interiorismo, situado en pleno centro de Biarritz, frente al mercado. Otros prefieren optar por alojarse en el interior, en Arbonne por ejemplo, a 20 minutos de Biarritz, en ese lugar mágico está Antzika un pequeño hotel rural con mucho sabor y un silencio que invita a largas tardes de lectura. Y como no citar el Hotel de la Plage, que ha sido decorado por Olivier Granet. Este hotel tiene también un «rooftop», que es el gran «hit» de este verano; tiene una situación clave frente al mar y unas vistas privilegiadas a la Virgen de la Roca.

Tardeos

Damos unas vueltas en el tiovivo de la Grande Plage y alguno de los niños se toma un helado en Mon López ¡están riquísimos! Otros prefieren un crêpe Nutella en el chiringuito de la playa.

Pasamos por el Port Vieux. Cuando empieza a irse la luz, recomiendo tomar algo para ver la puesta de sol. Biarritz está orientado hacia el este y por eso el sol se mete por el centro del mar, impregnando todo de una esponjosa luz naranja. Hay varios sitios que desprenden magia: Kostaldea y el restaurante Le Carlos. Es un planazo picar viendo a los surfistas coger olas.

Cenar

Para cenar me encanta ir al Café du Commerce, donde me vuelven loca sus postres. Es un bistró desenfadado que nunca falla; el magret, el steak tartar, las ensaladas y su aliño que sorprende (sí, las ensaladas, no hace falta que pongáis esa cara), las patatas fritas y los postres son muy ricos . El mercado de Les Halles es un imprescindible para comprar un buen queso, ostras o un buen foie. Puedes comprar las cosas y llevártelas a la playa pero puedes también picar en el mismo mercado ya que tienen mesas altas en las esquinas.

La zona del mercado, es la más animada para ir a cenar. Algunos más nuevos como: Caroe o Joie o los de siempre el Bar Jean o Les Cabanes des Huitres. Si no conseguís mesa por no haber reservado, podéis ir a un restaurante particular que abre de 10 a 2 am, La Cantina, famoso por sus jugosas tortillas francesas. Para rematar la noche y tomar una copa, bajad al Bar de la Plage, al lado del Casino.

Planes de día

La Madrague, es la playa de siempre. En el otro lado, Ilbarritz y la Milady. Ojo, mirad siempre el calendario de mareas. Otro de mis imprescindibles se llama Arcangues, un pueblito interior.

Compras

Para los amantes de la decoración, de las flores o de las cosas bonitas recomiendo ir a Gaztelur, una preciosa casona reformada por Marta de la Rica. Para una comida más informal por esta misma zona, nos vamos al Auberge d ´Achtal y visitar las bellísimas iglesias locales.