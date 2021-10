Las fotos de la princesa Alexia en la celebración ‘queer’ que desatan la polémica en Holanda

Gente

El UWC Atlantic, el colegio galés en el que cursa sus estudios de Bachillerato Internacional la Princesa Leonor y la princesa Alexia de Holanda, celebró la semana pasada su semana “queer”. Y entre sus diversas actividades para dar visibilidad al colectivo LGTBIQ+, un desfile inspirado en el mundo del cabaret es el que ha conseguido viralizarse en Internet mediante la red social TikTok.

En estas celebraciones estaba presente la hija de Guillermo y Máxima de Holanda, que participó activamente en la fiesta e incluso posó con amigos con poca ropa. Unas imágenes que recorrieron las redes sociales y que recoge el medio holandés ‘Ditjes en Datjes’.

La publicación de estas fotografías podría no haber sentado bien a la casa real holandesa, ya que desde hace años mantienen un pacto con la Prensa en el que se garantiza que no aparezcan imágenes no deseadas de los Orange, y si se incumple puede acarrear penas judiciales, por lo que ‘Ditjes en Datjes’ podría verse comprometido con la justicia. Pero podría existir un vacío legal al tratarse de imágenes tomadas de las redes sociales y no de un fotógrafo del propio medio.