Blanca de Borbón recurre a Laurence Debray, la biógrafa del Emérito, para que le ponga en contacto con él

Blanca de Borbón está dispuesta a viajar hasta Abu Dabi aunque no consiga una cita con su primo, el Rey Juan Carlos. Sería, en este caso, un acto simbólico para demostrar sus buenas intenciones. Y uno de sus pasos más importantes ha sido contactar por Instagram con la biógrafa y amiga entrañable del Emérito, Laurence Debray, para intentar que interceda por ella con su primo. Sabe que no es fácil conseguir una audiencia pero no piensa parar hasta lograr sus propósitos.

Lleva tiempo planificando este ilusionante proyecto, que nació de un deseo que no pudo lograr su padre, el infante Leandro de Borbón, hijo del rey Alfonso XIII y tío de don Juan Carlos.

La misma Blanca reconoce a La Razon que “fue un buen amigo mío quien se puso en contacto con ella para contarle mi intención de visitar a mi primo. Le ha pasado mi teléfono y estoy esperando que me llame. A ver si me puede ayudar a conseguir esa cita”.

La hija del fallecido Leandro, según explica, “no tengo el menor interés económico al realizar este viaje, solamente quiero cumplir el deseo de mi padre de entregar a mi primo ciertos objetos personales. Es una visita de ida y vuelta…” Otro amigo suyo le sufragará los gastos del viaje de una manera altruista. Y a Blanca le gustaría hacer su sueño realidad lo antes posible.