La entrevista más tensa de Iñaki Urdangarin

Tras obtener la libertad condicional, Iñaki Urdangarin, el aún marido de la infanta Cristina, ha concedido su primera entrevista en “El Partidazo de la COPE”, donde se ha mostrado serio y visiblemente tenso. Urdangarin ha asumido su primera entrevista al conocerse su relación con Ainhoa Armentia y después de que la madre de esta entrara en directo en “Viva la vida”.

La de Urdangarin ha sido una intervención histórica en la que ha hablado de su paso por la cárcel, la relación con su familia o cómo afrontar el futuro ahora que ha abandonado el trabajo en el despacho de abogados donde conoció a Ainhoa Armentia. Sin embargo, el encuentro entre ellos no ha sido todo lo fluido y confortable que hubieran deseado ambos. A medida que avanzaba la entrevista, el exdeportista se mostraba cada vez más tenso.

Ha recordado sus días en la cárcel: «No es una situación que me gustaría recordar»

En primer lugar el ex duque de palma comenzó hablando de su hijo Pablo: «Ha recibido en un primer lugar educación razonable. Su carácter lo ayuda a superar situaciones de estrés de forma cómoda». Cree que este es capaz de «afrontar el estrés con buenos resultados». urdangarin se ha mostrado muy orgulloso de su hijo porque «tiene las ideas más o menos claras» o «nos ha demostrado que puede hacerlo bien»..

El tono de la entrevista ha cambiado cuando Juanma Castaño le ha preguntado por su paso por la cárcel donde ha permanecido dos años. «Prefiero que eso sea una etapa que haya quedado atrás. No me gustaría destapar en un programa deportivo una etapa personal. Prefiero mirar adelante. He cerrado esta etapa con un comportamiento muy bueno en un tiempo extraordinariamente rápido. No es una situación que me gustaría recordar», decía.

Iñaki Urdangarín (d) habla con su hijo Pablo tras el encuentro de Liga Asobal entre el Barça y el Fraikin Granollers disputado este sábado en Barcelona. EFE/ Quique García FOTO: Quique García EFE

«Mi vida ahora es normal. Yo miro para adelante. No tengo problemas psicológicos y la gran ilusión que tengo es de volver a reinventarme. Lo que quiero es volver a arrancar. Los deportistas aprendemos a levantarnos a seguir el rumbo de nuestra nave y a continuar hacia adelante», confesaba el vasco a Castaño.

Lo de mirar «hacia adelante» fue una de sus respuestas más recurrentes. Iñaki ha dejado claro en más de una ocasión que quiere encontrar trabajo cuando antes: «Acabo de acabar un ciclo y he dejado este despacho y me enfrento libre y solo a esta situación nueva que lo considero una gran oportunidad… Estoy en una etapa en la que reinventarme, reiniciar el mundo laboral para poder afrontar la vida después de la experiencia que he vivido y voy a centrar mi energía en eso».

Llegaba un momento de la conversación en la que Juanma Castaño le ha comentado abiertamente que no tenía por qué sentirse incómodo. «Esto es un programa deportivo y llevamos un rato sin hablar de deporte», señalaba Urdangarin. A lo que Castaño le ha espetado un ”te veo tan incómodo que no quiero hacerte pasar un mal rato»

Iñaki, por su parte, quiso aclarar la situación: «No estoy pasando un mal rato, pero venía a un programa deportivo y pensaba que íbamos a hablar más de temas deportivos… No pasa nada». El locutor insistía: «Te lo dije al principio, que te iba a tratar con respeto y que te iba a preguntar de todos los temas que son noticia. Tú eres una persona que eres una figura del deporte de este país y además de eso hay una connotación muy especial. Y como puedes entender, soy periodista. Si tengo a un personaje de la relevancia de Iñaki Urdangarin es como si tú estás solo delante del portero y tiras la pelota a la grada en vez de apuntar a la portería». Iñaki se limitaba a decir: «Muy bien, ese es tu punto de vista. Yo te lo respeto».

Finalmente, Juanma Castaño ponía fin a la tensa entrevista: «Espero que te vaya muy bien y que la vida vaya por el camino de la felicidad, que si tú dices que has cumplido y que estás tranquilo, la ley dice que has cumplido. Mucha suerte».