Isabel II, portada de abril de la edición británica de Vogue

La reina Isabel II aparecerá en la portada del mes de abril de la edición británica de la revista Vogue, por primera vez en su vida, para conmemorar su Jubileo de platino. La portada, con una foto de 1957.

fue tomada por el marido de la princesa Margarita, Lord Snowdon. La reina luce la tiara de Jorge IV, y fue tomada durante el décimo aniversario de su boda con el príncipe Felipe de Edimburgo, fallecido hace ya casi un año.

El motivo por el que la revista ha elegido a la soberana como imagen de portada es la celebración de sus 70 años al servicio de la corona. En 2016, la duquesa de Cambridge fue la imagen de portada de Vogue, al frente de un número que celebraba el centenario de la revista. Y en 2019, la duquesa de Sussex editó un número como invitada. Su portada presentaba imágenes de mujeres que describió como “fuerzas para el cambio”, incluida la activista climática Greta Thunberg, entre otras.