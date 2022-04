Después de salir a la luz el escándalo por el que se acusaba de haber mantenido relaciones sexuales con una menor y ser relacionado con el magnate fallecido Jeffrey Epstein, el príncipe Andrés fue despojado de sus funciones militares honoríficas en enero y posteriormente la reina también le retiró la dirección honorífica de varias organizaciones benéficas, conocidas como patronatos reales, y le prohibió utilizar el título de “su alteza real” en entornos oficiales.

Este miércoles pudimos conocer que el duque de York había perdido otro honor, ya que grupos de toda Gran Bretaña han cortado los lazos con el miembro de la realeza y el consejo de la ciudad norteña de York votó por unanimidad para retirar al príncipe la “libertad de la ciudad”. Este honor se concedió a Andrés en 1987, después de que la reina Isabel II le nombrara duque de York.

Príncipe Andrés FOTO: Steve Parsons AP

El príncipe Andrés es la primera persona a la que se le retira este estatus, un honor puramente ceremonial que se remonta a la época medieval, cuando los “hombres libres” disfrutaban de privilegios especiales. Entre los galardonados se encuentran la actriz Judi Dench y la princesa Ana, hermana de Andrés.

Para dicho consejo, el hecho de que siga aferrado al título de duque de York supone una “mancha” para la ciudad y los concejales piden ahora a la reina, al Palacio o al Gobierno que intervengan y le retiren el título si se niega a “hacer lo correcto” y dimitir. Pero pese a este hecho, el diario británico ‘The Mirror’ asegura que por la cabeza de la soberana monarca no pasa la idea de despojarle del título. “La reina no tomará ninguna otra medida al respecto. El duque de York se ha retirado de la vida pública y ya se le han retirado una serie de títulos y asociaciones, y la posición de Su Majestad no se ha desviado de ello”, declara una fuente cercana a dicho medio.

De esta manera la reina Isabel II “protegerá” al príncipe Andrés pese a la presión pública.