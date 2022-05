Los duques de Sussex asistirán al servicio de Acción de Gracias por el Jubileo de Platino de Isabel II

Del 2 al 5 de junio, la Familia Real británica, y los británicos, se reunirán para celebrar el Jubileo de Platino de Isabel II, es decir, los 70 años de reinado de la monarca. No faltará nadie de los Windsor pero no todos participarán en todos los actos previstos. El príncipe Harry y Meghan Markle asistirán al servicio de Acción de Gracias que se celebrará en la Catedral de San Pablo en Londres, lugar donde se casaron el príncipe Carlos y Diana de Gales. Los duques de Sussex viajarán a Londres con sus hijos, Archie y Lilibet pero no posarán en el balcó del palacio de Buckingham con motivo del Trooping the Colour, la exhibición militar que da inicio a los fastos.

La Reina Isabel II y el príncipe Andrés FOTO: Steve Parsons GTRES

Se espera que a este servicio religioso acuda la Reina pero como viene siendo habitual en los últimos tiempos, dada la avanzada edad de la monarca y sus problemas de movilidad, se decidirá en el último momento. Esta semana, Isabel II se dejó ver en el Chelsea Flower Show al que acudió a bordo de un buggy.

El otro gran protagonista en la catedral londinense será el príncipe Andrés, que también participará en otra ceremonia por el Jubileo unos días más tarde, el 13 de junio, con motivo del Día de la Orden de la Jarretera, la más antigua del país, y de la que él es caballero real.