Charlène de Mónaco se sincera: “Saco las fuerzas de mi esposo, hijos y familia”

Charlène de Mónaco vuelve a la actualidad y no solo por haber retomado su agenda oficial sino por una nueva entrevista a la revista News 24. Tras quince meses retirada de la vida pública monegasca, después de contraer una infección otorrinolaringológica que la obligó a permanecer en Sudáfrica y más tarde en una clínica en Suiza, la exnadadora ha hablado de su batalla personal para recobrar su salud. “Pasé por un momento difícil, pero tuve la suerte de ser apoyada y querida por mi esposo, mis hijos y mi familia, de quienes saco todas mis fuerzas”.

Los príncipes Alberto y Charléne de Mónaco, en una acto institucional. Photo Germain Hazard / DPPI FOTO: AFP7 vía Europa Press AFP7 vía Europa Press

En la sección YOU de la revista sudafricana News 24, recogida por Monaco Tribune, la madre de los príncipes Jacques y Gabriella asegura que: “Me siento mucho más fuerte físicamente. El camino ha sido largo, difícil y doloroso. No quiero ir muy rápido, pero hoy me siento más tranquila”.

Además, la esposa de Alberto de Mónaco, que fue nadadora olímpica, afirma haber retomado el deporte, de ahí que muestre también un aspecto mucho más saludable.

Los hijos de Alberto y Charlène de Mónaco sujetan un cartel que dice: "Te echamos de menos, mami" FOTO: Niviere David/ABACAPRESS.COM GTRES

Pero para Charlène la clave de su recuperación ha sido sentirse “apoyada y querida” por los suyos. “Es muy importante para nosotros apoyar todas las causas y proyectos que nos son cercanos al corazón, ya sean nuestras respectivas fundaciones, la Cruz Roja monegasca o el bienestar de los niños y nuestros mayores”.

Con respecto a su día a día, la princesa asegura que “mi vida diaria gira en torno a mis hijos. Han estado muy ocupados con sus actividades, como la vela, sus cursos sobre el medio marino, así como su primera toma de contacto con el buceo y el salvamento marítimo”.

También habla Charlène de su encuentro este verano con el Papa Francisco en el Vaticano. “Soy profundamente cristiana y fue un honor y un privilegio encontrarnos. Mi esposo y yo compartimos un momento solemne y emotivo. La fe me ha guiado en momentos difíciles de mi vida”, asegura.