La reacción de Lydia Lozano al coincidir con la Reina Letizia como invitada en la boda de Víctor Elías

Lydia Lozano ha participado en el podcast de Carlota Corredera y allí ha coincidido con otros rostros conocidos como Ana Guerra. La cantante ha aprovechado para invitarla a su boda con Víctor Elías y la presentadora le ha explicado que quizá allí se lleve una sorpresa si decide asistir al gran día de la pareja: "Pues a lo mejor va Letizia, ¿lo sabes? Letizia es prima del prometido".

Una información que ha generado dudas en Lozano quien ha preguntado "¿Qué Letizia? ¿Leticia Requejo?", haciendo referencia a la periodista de Telecinco. Por su parte, Carlota desvelaba que se refería a Letizia Ortiz Rocasolano. "Ah, ¿la Reina?", volvía a cuestionarse Lozano, sin parar de reírse al considerar que la presentadora le estaba bromeando: "¿Por qué?".

Montaje de Víctor Elías, Ana Guerra y la Reina Letizia Amor Martínez

Ha sido entonces cuando Corredera le ha explicado que Víctor Elías y la esposa de Felipe VI son primos: "Es su prima (…) El prometido de Ana Guerra es primo de Doña Letizia", le ha contado. Sin embargo, la que fuera colaboradora de "Sálvame" no podía creerlo: "Ahora mismo cuando me vuelva a la escuela la voy a entrevistar (a Ana Guerra). ¿Y de donde viene?", volvía a preguntarse, dejando entrever que no tenía ni idea del parentesco entre el músico y la Reina. El momento se ha vuelto viral en redes

Fue el propio Víctor Elías quien hace tiempo contó que su madre, Amelia Álvarez del Valle, es prima hermana del padre de Doña Letizia, Jesús Ortiz. "Hace mucho que no tenemos contacto, ni relación. Cuando eran príncipes (Felipe y Letizia), teníamos un poco más de contacto y hace tiempo que ya no", confesaba a ¡Hola!, para después asegurar que en algún que otro momento había llegado a presumir de su prima: "Yo fardaba de prima, pero mucho antes, cuando era periodista de TVE, que parece que es una cosa que se le ha olvidado, que es la gran periodista que ahí era. Ahí fardaba muchísimo, que no significa que ahora no lo haga".

La boda de Ana Guerra y Víctor Elías será el próximo 31 de octubre.