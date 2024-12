Las anécdotas más entrañables de la visita de la Familia Real a Catarroja: "Pensé que eran los Reyes Magos"

La visita privada a Catarroja de Felipe VI, Doña Letizia y sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, ha sido una sorpresa, puesto que no se había emitido ningún comunicado. Los propios vecinos se han quedado asombrados. "De repente, uno de mis hijos me dijo que había llegado el Rey. Nos giramos y, como es tan alto, vimos que era él", ha relatado uno de ellos.

La jornada ha dejado escenas muy simbólicas en las que el denominador común ha sido el intercambio de afectos y la cercanía de cada uno de los miembros de la Familia Real con este pueblo. Han recorrido algunas calles de la localidad y han visitado el mercado municipal, parándose a saludar y a charlar con quienes se lo pedían. Mayores y pequeños no han dudado en sacar sus móviles y captar estos momentos. En los vídeos que han difundido se escuchan expresiones de asombro, elogios y, sobre todo, emoción.

"Había estado previamente paseando y era todo normal, la gente comprando, tomando algo en las terracitas y, de repente, nos ha llamado un conocido para que fuésemos al mercado porque estaban los Reyes", ha manifestado un joven. "Como estamos en un momento navideño, me pensaba en un principio que eran los Reyes Magos, pero, de repente, me dicen que no, que es el Rey Felipe y hemos empezado todos a correr hacia el mercado".

Los vecinos han manifestado su gratitud por este gesto que, según dicen, dejará un recuerdo imborrable. Catarroja, una de las zonas más castigadas por la DANA, hoy ha tenido doble sorpresa, ya que este mismo domingo ha sido agraciada con el tercer premio del Sorteo de la Lotería de Navidad.

Esta es la cuarta visita de los Reyes, la primera para sus hijas, desde que el pasado 29 de octubre buena parte de la comunidad valenciana quedó anegada a causa de la DANA, provocando pérdidas humanas y una devastación irreparable. La cercanía de Felipe VI, Doña Letizia y sus hijas es uno de esos acicates que ayudan a la población a superar, al menos anímicamente, la tragedia vivida.

Los Reyes de España, Don Felipe VI y Doña Letizia, de riguroso luto en la Misa Funeral por las víctimas de Valencia Gtres

También supone una lección de vida para la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, que se encuentran en periodo vacacional. La hija menor, que cumplirá 18 años el 29 de abril de 2024, ha concluido el primer trimestre de 2º Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales y retomará las clases el 6 de enero, fecha en la que deben estar de vuelta en el castillo de San Donato. El 13 de diciembre se enfrentó a su primer acto institucional en solitario, como madrina de los premios del Concurso de Fotografía Infanta Sofía, convocados por Patrimonio Nacional.

La Princesa Leonor está en la Escuela Naval de Marín, en la que ingresó el pasado 29 de agosto como guardiamarina, y el 11 de enero se embarcará en el buque escuela de La Armada Juan Sebastián de Elcano con el que permanecerá en alta mar durante cinco meses. Partirán desde Cádiz con rumbo a Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y dese ahí la embarcación surcará el Atlántico con rumbo a América. El 21 de julio de 2025 regresará al mismo puerto andaluz donde comienza la travesía.