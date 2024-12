Archie Harrison y Lilibet Diana reaparecen para protagonizar la felicitación navideña de los Sussex

Los duques de Sussex han mantenido la tradición de felicitar las fiestas y han enviado un christmas navideño con el que desean "felices fiestas y próspero año nuevo en nombre de la oficina del príncipe Harry y Meghan, el Duque y la Duquesa de Sussex. Archewell Productions y Archewell Foundations". Una postal navideña que está ilustrada con seis fotos colocadas sobre un fondo verde estrellado. Cinco de esas imágenes pertenecen a viajes del matrimonio durante este año, incluidas las de su visita a Nigeria y Colombia. La sexta, más personal, está protagonizada por sus hijos, Archie y Lilibet Diana.

En estos dos años en los que no se ha visto a los pequeños el cambio es sorprendente. Los nietos de Carlos III y Diana de Gales aparecen de espaldas corriendo a abrazar a sus padres en el jardín de su casa de Montecito, en California. Los dos son pelirrojos como su padre. Les acompañan sus mascotas, Pula y Mamma Mia y Guy.

El principe Harry y Meghan con sus hijos ALEXI LUBOMIRSKI

"Cuando hablo con mi hijo Archie sobre lo que quiere ser de mayor, él unos días me dice que astronauta, otros que piloto…", dijo Harry recientemente sobre su primogénito. A la niña le encanta cantar y bailar, y Meghan desveló que "hace unas semanas me miraba y se veía reflejada en mis ojos. Y me dijo: Mamá, me veo en ti. Hablaba literalmente. Pero me aferré a esas palabras de una manera muy diferente".

Los pequeños viven alejados del foco mediático, una de las razones por la que los duques de Sussex decidieron salir de la familia real británica. Archie visitó Reino Unido con siete meses y la pequeña tan solo ha estado en el país de su padre durnate su primer cumpleaños, coincidiendo con el Jubileo de Platino de su bisabuela, la reina Isabel II.

No está previsto que estas Navidades los Windsor y los Sussex se visiten. A la tradicional fiesta de Navidad de Sandringham no asistirán como tampoco lo harán el príncipe Andrés, Sarah Ferguson ni las princesas Beatriz y Eugenia de York.