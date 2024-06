Belén Esteban se va de la lengua y desvela que la Reina Letizia tiene que pasar por quirófano

Tras su viaje de cooperación en Guatemala, la Reina Letizia retomó su agenda en España con el acto de clausura de la XVI Convocatoria de "Euros de tu Nómina", en la que participan mediante donaciones los empleados de Santander en España y en el centro corporativo, que finaliza poniendo de manifiesto, un año más, la solidaridad de sus profesionales.

Tuvo lugar este martes 11 de junio en Madrid, y allí se encontró con otros rostros conocidos de diferentes esferas sociales, desde la presidenta del Banco Santander Ana Botín hasta Belén Esteban, embajadora desde 2017 de Fundación Querer, una de las entidades beneficiadas por la iniciativa solidaria.

La de Paracuellos no desaprovechó la oportunidad de volver a fotografiarse junto a la Reina y compartir la imagen en sus redes sociales. La primera vez que lo hizo fue el pasado mes de noviembre, durante la fiesta del 25º aniversario de LA RAZÓN, donde ambas se tomaron un "selfie" que se viralizó en redes sociales y llamó la atención de la opinión pública.

Belén Esteban y la Reina Letizia, juntas en LA RAZÓN Instagram

Después de su encuentro solidario con la Reina, Belén Esteban ha ofrecido nuevos detalles de la conversación que mantuvo con ella, y ha desvelado que doña Letizia le habló de sus problemas en el pie.

"Se ha tirado fotos con todos a los que daban los premios, yo he respetado mi turno y he estado con una persona que me ha llevado hasta ella para inmortalizar el momento. Cuando la he visto con playeras nos hemos dado dos besos, le he preguntado cómo está el pie y me ha dicho 'me tienen que operar'", ha detallado la Esteban en una plataforma de Youtube, añadiendo que Su Majestad le pidió "que no la tratara de usted".

La Reina Letizia y Belén Esteban Redes sociales

Lo cierto es que los problemas en el pie de la Reina Letizia están en boca de todos desde que se ha visto obligada a utilizar zapatillas deportivas a consecuencia de los fuertes dolores que padece.

La Reina padece neuroma de Morton, "una afección dolorosa que afecta el metatarso, más frecuentemente el lugar entre el tercero y el cuarto dedo del pie", detallan desde la Clínica Mayo, que define el dolor como "agudo con ardor en la bola del pie" y que se siente "como si estuvieras pasando sobre una piedra en tu zapato o un pliegue del calcetín".

Para más inri, también sufre desde hace años una metatarsalgia crónica, que consiste en la inflamación permanente de la bola del pie, una afección que según la misma clínica puede aparecer "por deformidades del pie y zapatos demasiado ajustados o demasiado grandes".