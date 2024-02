El cáncer del rey Carlos III copa las portadas de los periódicos ingleses

The Guardian, The Independent, The Times, abren hoy sus diarios titulando "el Rey tiene cáncer". Así lo anunció ayer el palacio de Buckingham. El comunicado de la casa real británica ha explicado que el hallazgo del cáncer del rey Carlos III se ha producido durante el proceso quirúrgico realizado a su próstata en enero, aunque no se han dado más detalles. La preocupación en Reino Unido es notable y las portadas de los periódicos más importantes dedican portadas y páginas interiores a la enfermedad del rey.

El primer ministro Richy Sunak permanece en contacto con la Casa Real para conocer de primera mano su evolución y tratamiento, según The Guardian, que asegura que el tumor se ha detectado en fase temprana. Por su parte, el presidente norteamericano Joe Biden ha mostrado su "preocupación" por la salud de Carlos III.

The Independent por su parte habla de "anuncio shock" de Buckingham sobre el comunicado sobre el cáncer de Carlos III y asegura que el rey comenzará inmediatamente un tratamiento.

Carlos III y Camila Gtres

The Times comparte el comunicado de la Casa Real y da un mensaje positivo: "Carlos es totalmente positivo". El príncipe Harry regresará a Inglaterra para ver a su padre, anuncia en el sumario. Fue el propio monarca el que se puso en contacto con el duque de Sussex para comunicarle su diagnóstico. A primera hora de hoy se ha podido ver al menor de los hijos de Carlos III en el aeropuerto de Los Ángeles para tomar un avión rumbo a Londres. Se espera su llegada a mediodía de hoy.

Metro News titula "El rey tiene cáncer". El periódico gratuito de mayor tirada dedica portada completa al monarca que aparece en una imagen de archivo junto a la reina Camilla, que pasará a tomar un mayor protagonismo en las tareas oficiales de La Firma. Además confirma que Carlos III ha pasado la primera noche en casa descansando. También alude al tratamiento del monarca tan pronto como sea posible. Así como la reorganización de su agenda que se modificará en función de su estado y evolución.

The Daily Telegraph repite el titular de la enfermedad del rey. En la entradilla subraya que el estado de ánimo del monarca es bueno y está al respecto "tan optimista como puede estar". El diario destaca que no se ha informado del tipo de cáncer que sufre aunque se especula que podría tratarse de un tumor en la próstata.