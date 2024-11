El ex de Carlota Casiraghi se declara sapiosexual. ¿Cómo tiene que ser la mujer que le enamore?

El comediante francés Gad Elmaleh, ex de Carlota Casiraghi y padre de su primer hijo, Raphael, ha provocado un gran revuelo con sus últimas revelaciones en una entrevista que ha concedido a la revista Paris Match. Soltero, pero abierto al amor, se ha declarado sapiosexual. Con este término queda definido cómo sería la mujer que conquistase su corazón: "Que priorice la inteligencia por encima de lo que se puede ver o, mejor dicho, lo superficial". La inteligencia puede ser muy sexy, la dificultad está en encontrar a esa persona que reúna los dones suficientes, más si se lanza a la conquista a través de las aplicaciones de citas, más proclives al desenfreno carnal que intelectual.

La sabiduría y el carisma personal desatan las hormonas relacionadas con el placer y el interés sexual igual que cualquier otra condición o atributo. La psicoterapeuta belga Esther Perel lo explicó en 2006 en un bestseller que tituló "Inteligencia erótica". La autora deja claro que una relación que nace del atractivo intelectual puede ser más duradera que cuando nace de una atracción. Y encuentra razones suficientes para sustentarla, como la novedad, el misterio y el placer. Una persona sapiosexual "puede ser la más excitante del mundo", asegura en sus páginas.

El comediante admite que no ha dado aún con la persona que cumpla sus expectativas. "No se trata de una cintura de avispa o una boca perfecta; lo que realmente me cautiva es el ingenio". Confiesa que tuvo encuentros interesantes, "algunos más superficiales y otros que resultaron en amistades hermosas, pero al final todo me parecía artificial". En esa sapiosexualidad, Gad Elmaleh incluye el humor como elemento indispensable en cualquier relación. Y advierte: "Puedo enamorarme de una mujer o querer ser el mejor amigo de un hombre solo por una ocurrencia brillante".

Carlota Casiraghi y Gad Elmaleh larazon

Un detalle que no podemos pasar por alto es que quizá ya encontró su pareja sapiosexual perfecta y la dejó volar. La hija de Carolina de Mónaco, también conocida como la princesa filósofa, además de ser ejemplo de estilo y buen gusto en la moda, es una ferviente lectora. Como embajadora de Chanel, participa en un exclusivo club de lectura que lleva por título "Les Rendez-Vous Littéraires rue Cambon" de Chanel. Su situación sentimental suele ser siempre un misterio. Después de su separación de Dimitri Rassam, en marzo de 2024, su corazón podría estar de nuevo ocupado. El afortunado sería Nicolas Mathieu, un escritor francés que encajaría perfectamente en esa definición de sapiosexual.

Carlota Casiraghi y Nicolas Mathieu IG

Gad Elmaleh y Carlota Casiraghi comenzaron su relación en 2013 y ese mismo año hicieron oficial su romance asistiendo juntos al Baile de la Rosa. Dos años después, nació su hijo Raphael. Se separaron en 2015, aunque es frecuente que aparezcan juntos en eventos importantes para el niño.