Mario Vargas Llosa sobre Isabel Preysler: “La experiencia se vivió y ya está. Vuelvo a estar en mi casa, rodeado de mis libros”

La ruptura de Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler fue la última separación del 2022 y acaparó durante días todas las portadas del país y miles de horas de televisión, especulando sobre los motivos que había llevado a la pareja a tomar rumbos separados después de un largo noviazgo. Ambos conformaban una de las parejas más mediáticas a nivel nacional e internacional y la noticia sorprendió a toda la crónica social, quitándole el protagonismo a la ruptura de la hija de la socialité, Tamara Falcó.

Ahora, Mario Vargas Llosa ha concedido una sincera entrevista a ‘El País’ y no ha dudado en hablar sobre la que fue su pareja, Isabel Preysler, de una manera muy tajante. “No me arrepiento de nada, absolutamente”, ha dicho sobre su relación sentimental con la madre de Tamara Falcó. A pesar de haber sido una charla literaria con el periodista del anterior medio citado, no ha podido evitar pronunciarse sobre la ‘Reina de Corazones’. “Yo no voy a hablar de Isabel, para nada” decía en un principio. Pero, después, ha confesado que, lo que más le interesa ahora, es que la intensidad de la noticia vaya, poco a poco disminuyendo hasta que todo vuelva a la normalidad. “No haciendo ninguna declaración. Yo no he hecho ninguna sobre Isabel. Y he tenido durante un mes periodistas, periodistas desde las siete de la mañana plantados en el portal. Salía a caminar y ya me los encontraba”, declaraba sobre el revuelo mediático.

Isabel Preysler y Vargas Llosa FOTO: MARISCAL EFE

“La experiencia ha sido magnífica, pero no literaria”, decía sobre su romance. Además, ha insistido en que no escribirá ninguna novela con tintes autobiográficos sobre su relación con Isabel Preysler, como han hecho otros escritores. “No se puede convertir en una novela. Absolutamente no. He terminado una novela sobre música peruana, sobre el vals peruano”, sentenciaba. “Sí, son dos mundos muy distintos, muy separados”.

Ahora espera que se acabe todo este revuelo mediático y que toda esta situación se quede atrás. “La experiencia se vivió y ya está. Vuelvo a estar en mi casa, rodeado de mis libros”, decía. Aún así, su relación con Isabel Preysler no la borraría de su vida e insiste en que no se arrepiente. “No me arrepiento de nada, absolutamente”, zanjaba con firmeza.