El comentario de Isabel II sobre Trump que se ha hecho público en plena campaña

Durante sus años de reinado, Isabel II conoció a infinidad de mandatarios y no de todos guardaba una buena impresión. A Donald Trump le conoció en sus visitas en 2018 y 2019. Una nueva biografía sobre ella recoge lo que su homólogo estadounidense le pareció. "Un maleducado", le confesó a un invitado durante un almuerzo que celebró semanas después de la visita oficial del presidente a Reino Unido.

"En especial le disgustó la forma en que no dejaba de mirar por encima de su hombro, como si buscara a otras personas más interesantes", escribe el autor, Craig Brown, en un capítulo de "A Voyage Around the Queen" que ha prepublicado el "Daily Mail".

Además, a Isabel II también le llamó poderosamente la atención la relación entre Trump y su esposa, Melania. "[La reina Isabel II] también creía que el presidente Trump debe tener algún tipo de acuerdo con su esposa Melania; de lo contrario, ¿por qué seguía casada con él?", relata Craig Brown que reveló la madre de Carlos III.

Según el libro, es posible que la reina se sintiera eclipsada por Trump cuando este se saltó el protocolo y caminó por delante de ella durante su visita al castillo de Windsor de 2018. O que no entendiera que durante su visita de 2019, el mandatario posara su mano sobre la espalda de isabel II durante el banquete de Estado que se celebró en el palacio de Buckingham.

Irónicamente o no, cuando Trump regresó a Estados Unidos e hizo balance de su visita afirmó que estaba seguro de haber sido el invitado preferido de Isabel II: "Hay quienes dicen que nunca han visto a la Reina pasar un mejor momento, un momento más animado", afirmó a Fox News.