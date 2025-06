Concha Calleja publica "La maldición de los Windsor": "Carlos III no tiene ni el carisma ni la popularidad de su madre, la Reina Isabel"

Los entresijos que rodean a la familia real inglesa son el elemento primordial en el que se apoya el libro La maldición de los Windsor (Editorial Almuzara), escrito por Concha Calleja, una de las mayores expertas en la citada Casa Real: “Los miembros de la familia no solamente están protegidos por la propia Institución, sino también por ciertas organizaciones secretas a las que yo bautizo como los hombres del traje gris, a los que la fallecida Diana temía tanto. Me refiero a ese consejo en la sombra que es quien toma las decisiones importantes. Quiero decir que no siempre gobierna quien lleva puesta la corona…”

—Esto lo tenía muy claro la fallecida reina Isabel II.

—Efectivamente. Ella confesó en una ocasión que no era la que más mandaba y que otros eran quienes tomaban las decisiones. Incluso manejaban las crisis. Periódicamente se realizan reuniones en las que participan los reyes, los príncipes de Gales, los duques de Edimburgo, la princesa Ana y los hombres del traje gris…

—El príncipe Harry es un cero a la izquierda. ¿No hay posibilidades de que se reconcilie con su padre?

—Como rey y príncipe estarán obligados a entenderse; lo veo más difícil como padre e hijo. Igual que la problemática existente entre Harry y su hermano Guillermo. Ese enfrentamiento tiene difícil solución… Pero, si es necesario, se negociará con Harry para que las aguas vuelvan a su cauce.

—Se intentan tapar muchos episodios familiares oscuros.

—Como, por ejemplo, la relación del príncipe Andrés con un presunto espía chino, o su vinculación con la trama Epstein. Recuerda que una menor de edad le denunció por una presunta agresión sexual, y gracias a la reina Isabel, que puso dinero de su bolsillo, se llegó a un acuerdo extrajudicial.

Príncipe Andrés de Inglaterra Agencia AP

—Existe un cierto secretismo en lo que se refiere a las enfermedades del rey y de su nuera…

—En el caso de Kate ni siquiera se ha hecho público su tratamiento médico, y de su suegro no sabemos realmente la gravedad de su cáncer.

—¿Y los rumores de infidelidad de Guillermo a Kate?

—Esos rumores salen del mismo círculo cercano al príncipe. La presunta amante era amiga de los dos, y ya no se hablan con ella. Esa chica sigue casada y no se ha separado de su esposo.

—¿Cómo es la relación de la reina Camilla con los hijos de su marido?

—Guillermo “traga” porque no le queda más remedio, pero no mantiene una relación estrecha con Camilla. Y con Harry está claro que el distanciamiento es más que evidente. Pero prima la apariencia: ellos tratan de aparentar una cierta normalidad.

La reina Camilla en una imagen de archivo Gtres

—Carlos no tiene el carisma ni la popularidad que tuvo su madre.

—Desde luego que no. Cuando lo coronan rey, ya le pilla desgastado, mayor y con un cáncer.

—Otro rumor apunta a que podría abdicar en su hijo.

—No creo que lo haga. Tendría que ser por una causa muy grave. Demasiados años estuvo esperando para ser rey como para que abdique en su hijo. Carlos ha dicho a sus íntimos que seguirá siendo rey mientras su cuerpo aguante.

—En el libro habla de las maldiciones que rodean a los Windsor.

—La caída libre y la falta de popularidad de la familia podrían deberse a lo que muchos consideran la maldición de la fallecida Diana desde el más allá. Al Fayed, padre de Dodi, el novio de la princesa, me dijo que, según las tradiciones egipcias, un alma no descansa hasta que se le hace justicia. Mi interlocutor estaba convencido de que habían asesinado a su hijo y a su pareja. Otra maldición es la que rodea al diamante Koh-i-Noor, que solamente puede llevarlo la reina y no puede ser engastado por el rey en su corona.