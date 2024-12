El detalle de Carlos III a Kate Middleton que acalla habladurías

Vestida con un elegante abrigo de Sarah Burton para Alexander McQueen y un gran lazo de terciopelo a la altura del cuello, Kate Middleton acudió el viernes al concierto de villancicos "Together at Christmas", que organiza ella misma cada año en la abadía de Westminster. Con su soberbio estilismo, la princesa de Gales confirmó que se encuentra feliz retomando, paso a paso, su agenda. Su suegro, Carlos III, no pudo acompañarla, pero tuvo un gesto lleno de significado que acalla los rumores de desunión que levantó cuando, en la visita del emir de Qatar, respondió con indiferencia a su oportuna reverencia.

El Rey Carlos III junto a Kate Middleton y el príncipe Guillermo Gtres

Consciente de la importancia que tiene este evento para su nuera, especialmente este año tan delicado para la Casa Real británica, el rey donó los innumerables abetos que adornaron la Abadía de Westminster. El gesto quedó reflejado en la orden del servicio que recibieron los invitados con una ilustración de Charlie Mackesy en la portada. En su interior, unas palabras dirigidas al monarca: "Con agradecimiento a Su Majestad el Rey por donar árboles de Navidad de Windsor Great Park para adornar la Abadía de Westminster. Después del servicio, estos árboles serán donados a la comunidad local".

La imagen mostraba a un grupo de personas abrazadas caminando por la nieve hacia la Abadía, sobre unas elegantes letras que decían: "¿Cómo ayudé? Estuviste a mi lado, eso fue todo". El mensaje es una prolongación del contenido que Kate Middleton ha querido dar este año al concierto de villancicos, dedicado a aquellos que han "mostrado amor, bondad y empatía a los demás en sus comunidades" y "el amor que nos une y conecta a todos".

Este año, los invitados han podido colgar en uno de los abetos donados por Carlos III mensajes especiales. El hijo menor de Kate, el príncipe Louis, escribió su particular dedicatoria a sus abuelos maternos, Carole y Michael Middleton: "Gracias a la abuela y al abuelo porque han jugado conmigo".

Se desconoce el motivo de la ausencia de los reyes en el concierto, aunque en el caso de Camilla, la razón más probable es su proceso de neumonía, una infección de la que no se ha recuperado del todo y le obliga a restringir sus apariciones públicas. Tampoco pudieron asistir la princesa Ana, debido a sus compromisos reales en Gwent, Gales del Sur, y la princesa Eugenia, que pasa largas temporadas en Portugal.

La princesa de Gales, Kate Middleton, reaparece en el tradicional servicio religioso de villancicos en la Abadía de Westminster Agencia AP

Quienes sí acompañaron a la princesa en el servicio festivo fueron su marido, el príncipe William, y sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, además de sus padres y sus hermanos, Pippa y James Middleton. Los niños, sonrientes e impecables en el seguimiento del protocolo ceremonial, captaron todas las miradas.