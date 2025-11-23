Quién es Carmen Montero Mundt, la novia jerezana del piloto de la F1 George Russell

Después de cada carrera, George Russell, de 27 años, dirige su mirada a Carmen Montero Mundt, su novia. También las cámaras recorren la misma dirección para captar el momento. El vídeo con las imágenes del Gran Premio de F1 ha superado los 10,5 millones de visualizaciones. Era un circuito que se le resistía, después de su desmayo en 2024 a causa del calor, y mantuvo en tensión a esta joven financiera y musa de moda nacida en Jerez de la Frontera hace 27 años.

F1 - ITALIAN GRAND PRIX 2025 AFP7 vía Europa Press Europa Press

Forma con el piloto británico, cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, una de las parejas de moda. Ambos están en su mejor momento. Russell acaba de firmar un contrato multimillonario para seguir con Mercedes, un acuerdo que se había comentado durante meses y que se estima en unos 30 millones de libras esterlinas anuales.

Se enamoraron en Londres

Su historia de amor comenzó en Londres, ciudad a la que se mudó Carmen con 18 años. Una amiga la convenció para que la acompañara a conocer al compañero de piso de su cita en Soho House, en White City. "Estoy saliendo con un chico y quiere traer a su compañero de piso a tomar algo. ¿Te importaría venir con nosotros? Porque creo que es un poco incómodo…", le preguntó. Cuando les presentaron, le pareció muy gracioso, pero desconocía a qué se dedicaba.

F1 - SINGAPORE GRAND PRIX 2025 AFP7 vía Europa Press Europa Press

La siguiente cita fue en su casa de White City. Él se ofreció a preparar la cena y a ella le encantó la idea de que un hombre cocinase para ella. El piloto sorprendió a su comensal con una lubina con verduras asadas. Carmen, que estaba terminando su tesis de fin de carrera en Westminster, había llevado su portátil para terminar algunas tareas.

Tardó en saber que era piloto de Fórmula 1, un deporte que apenas conocía. Desde entonces, sigue de cerca casi todas sus carreras. Carmen y George ahora viven en Mónaco. Carmen es hija de padre español y madre mitad alemana. Es la menor de cuatro hermanos. Tras terminar el instituto, se mudó a Londres con dos de sus mejores amigas. Pensaba quedarse un año, pero de repente decidió solicitar plaza en la Universidad de Westminster para estudiar Administración y Finanzas.