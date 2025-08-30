Dos linajes unidos por una boda: María Carolina de Liechtenstein y Leopoldo Maduro Vollmer

La princesa María Carolina de Liechtenstein, también condesa de Rietberg, ha celebrado este 30 de agosto su boda con Leopoldo Maduro Vollmer. La ceremonia ha tenido lugar en la Catedral de Vaduz, la capital del Principado de Liechtenstein, un templo de estilo neogótico del siglo XIX, ubicado a orillas del río Rin, que alberga la cripta de la realeza de Liechtenstein.

Vestido de encaje y tul

Esta gran boda real ha reunido en este diminuto país a numerosos miembros de la realeza europea y familiares. La novia deslumbró con un vestido romántico de estilo boho, combinando encaje y tul, con mangas transparentes. Sobre su moño rubio perfectamente peinado, la espectacular tiara de Habsburgo, cuyos diamantes brillaban aún más bajo el sol de Liechtenstein. Esta joya la lució por última vez en la cena de gala del 50º cumpleaños de Federico de Dinamarca. También su prima política, Anunciata de Liechtenstein, la escogió en su boda con Emanuele Musini en 2021.

Vestido de novia de la princesa María Carolina de Liechtenstein. Gtres

La princesa remató su conjunto con un velo en cascada que sus damas de honor se ocuparon de que quedase perfecto mientras subía la escalinata de la catedral. El novio optó por un chaqué clásico en tono gris espacial.

Quiénes son los novios

María Carolina, nieta del príncipe soberano Hans-Adam II, nació el 17 de octubre de 1996 en Grabs, Suiza. Es la segunda y única hija mujer del príncipe heredero Luis de Liechtenstein y de la princesa Sofía de Baviera. Tiene tres hermanos varones: los príncipes José Venceslao, Jorge y Nicolás. Debido a la Ley Sálica, vigente aún en Liechtenstein, la princesa está excluida de la línea de sucesión al trono.

Se graduó en diseño de moda en la prestigiosa Parsons School of Design en París y Nueva York, y actualmente está vinculada al sector desde su residencia en Londres.

Vestido de novia de la princesa María Carolina de Liechtenstein. Gtres

Su ya marido, Leopoldo Maduro Vollmer, es un ejecutivo financiero y gestor de inversiones venezolano nacido en Caracas el 28 de octubre de 1990. Es el primogénito de Francisco Maduro y Sofía Vollmer y forma parte de una destacada familia con amplia trayectoria empresarial. Es especialmente conocida por la firma Ron Santa Teresa, una tradicional marca de ron con más de dos siglos de historia.

Leopoldo inició sus estudios en el Colegio San Ignacio de Loyola en Caracas y continuó en la Harrow School, en Inglaterra. Posteriormente se licenció en la Universidad de St. Andrews en Escocia y estudió un posgrado en el Queens College de la Universidad de Cambridge. Comenzó su carrera en banca de inversión en 2013 y ha trabajado en París y Nueva York. Desde 2016 ha desempeñado su carrera en gestión de inversiones en Londres.

Por parte de madre, Maduro está conectado con la nobleza francesa a través de Christine de Martin du Tyrac de Marcellus, abuela materna de Leopoldo, descendiente del conde Henri de Marcellus.