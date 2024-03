La emotiva despedida de la viuda de Fernando Gómez-Acebo desde la lejanía

La muerte de Fernando Gómez-Acebo a los 49 años por complicaciones en la insuficiencia respiratoria crónica que padecía ha supuesto un shock para sus seres queridos. Su familia y amigos están destrozados, como así se ha podido ver en el tanatorio donde han acudido a velar sus restos mortales, entre muestras de dolor. Pero no todas estas evidencias quedan reflejadas a las puertas del recinto fúnebre, pues la trágica noticia de la muerte del primo del Rey Felipe VI le ha pillado a su viuda, Nadia Halamandari, en Grecia. La que fuese su segunda mujer y madre de su único hijo, el pequeño Nicolás, está conmocionada. Una tristeza que le ha hecho recordar en sus redes sociales personales al hombre que marcó su vida, aunque el amor se les acabase un año después del ‘sí, quiero’.

La periodista de origen griego ha utilizado su perfil privado de Instagram para rendir homenaje a su exmarido esta misma madrugada, tras enterarse de la pérdida. Al ser privado, no se puede compartir, pero se trataba de una imagen muy significativa en la que no han hecho falta las palabras. Una vela encendida con la llama en movimiento y en completo silencio por el descanso de su alma y los mejores deseos para su partida. También para sus seres queridos, que necesitan sentirse arropados en tan complicadas circunstancias. Nadia ha preferido no escribir nada, no hacía falta, todos sabían el cariño que se profesaban y todos entienden el dolor que ahora embarga su corazón.

Fernando Gómez Acebo y su segunda mujer, Nadia Halamandari Gtres

Y es que su relación fue de lo más intensa. Nadia Halamandari llegó a la vida de Fernando Gómez-Acebo en 2015, cuatro años después de su divorcio con Mónica Martín Luque, que este sábado llegaba al tanatorio de La Paz en Tres Cantos completamente destrozada entre lágrimas. Su noviazgo fue discreto y casi se tuvo constancia de él cuando estaban llegando al altar. Una boda de lo más discreta, que se celebró en la más estricta intimidad en Atenas, quizá para mantener en secreto la otra gran noticia: la novia se casaba en la recta final de su embarazo. Tanto, que tan solo cinco días después llegaba al mundo su único hijo, Nicolás.

Un año después llegaron los rumores de separación que ambos trataron de acallar, pero que finalmente parece que fueron definitivos, pues emplazaron sus vidas a miles de kilómetros de distancia, aunque seguían manteniendo contacto fluido por el bien de su vástago. También en los momentos más delicados de cada uno, como así se demostró el pasado mes de enero de 2020, cuando se celebró el funeral por la muerte de la infanta Pilar, donde Nadia Halamandari acudió para estar al lado de Fernando Gómez-Acebo. Su gran amor, después su buen amigo, quien ahora le ha convertido en viuda.