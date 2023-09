El incidente de helicóptero que ha sufrido la Reina Letizia en Galicia

La Reina Letizia también disfruta de las tradiciones y hay actos recogidos cada año en la agenda oficial que la consorte espera con especial ilusión. Uno de ellos llega cada septiembre con la vuelta al cole, donde inaugura el curso escolar visitando las aulas de un centro de la geografía española. En esta ocasión los afortunados han sido los niños de Galicia, concretamente los alumnos que ocupaban los pupitres del CEIP do Camiño Inglés, situado en Sigüeiro-Oroso. Una visita cordial que siempre deja tras de sí simpáticas imágenes de la esposa del Rey Felipe VI compartiendo confidencias con los más pequeños y saliendo airosa de sus divertidas ocurrencias y preguntas. Algo que, sin embargo, este año a punto ha estado de no celebrarse y es que las inclemencias del tiempo han supuesto un problema para su llegada.

La reina Letizia inaugura el curso escolar. Gtres

La cita de la Reina Letizia con los alumnos del citado colegio estaba fijada en el calendario para las 11:30 horas de este lunes 11 de septiembre. En cuestiones de Casa Real, los responsables miden todo al milímetro y nada queda a la improvisación. De ahí la extrañeza de los responsables del centro cuando miraban el reloj y se preguntaban dónde estaba su ilustre visitante y su séquito. Al final, les informaron de que había un cambio de planes que retrasaría todo lo previsto por un tiempo más y es que los problemas meteorológicos impedían que el helicóptero en el que viajaba la consorte tomase tierra en el punto señalado.

Finalmente, para no correr riesgos innecesarios y asegurar el éxito de la operación, el helicóptero tuvo que aterrizar en A Coruña, mientras que los planes iniciales habían establecido Santiago como el lugar idóneo. Un cambio de planes de última hora que no ha tenido mayores consecuencias, aunque sí ha provocado que la Reina Letizia llegue tarde a su cita con los alumnos del CEIP do Camiño Inglés, emocionados por tan especial honor.

El look de la Reina Letizia en A Coruña. Gtres

Tras tomar tierra en A Coruña, la Reina Letizia ha tenido que salvar la distancia que le separaba del colegio en coche, lo que le ha llevado unos 40 minutos de trayecto. No importa, todo ha salido bien y finalmente pudo aparecer por las puertas del colegio saludando a los representantes del centro y, especialmente, a los niños. Lo hacía con una amplia sonrisa demostrando que ahí sí que se siente en su salsa, pues los niños son su debilidad. Algo evidente también en el look escogido para la ocasión, un atuendo casual compuesto por un jersey de aire marinero de Hugo Boss, que ya ha lucido en otras ocasiones informales, y unos pantalones paper bag en azul marino.