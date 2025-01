El inusual gesto de la Reina Letizia al ver a una reportera embarazada

La Reina Letizia ha cumplido con la tradición junto al Rey Felipe VI, acudiendo un año más a la Feria Internacional de Turismo en Madrid FITUR. Una oportunidad de oro para ver a los Reyes de cerca, en actitud más distendida que en otros actos oficiales donde el protocolo se respeta a rajatabla y cada detalle está estudiado con mimo. Durante su última visita y mientras recorrían los distintos puestos acompañados por autoridades y compañeros de la prensa, se vivió un momento de lo más curioso. En un gesto de inusual espontaneidad, la Reina se dejó llevar por la emoción cuando vio a una reportera de RTVE, al servicio de ‘Mañaneros’. Lo que le llamó la atención es que se percató de que estaba embarazada, en un estado muy avanzado, tanto que no pudo evitar tocarle la barriguita.

En un gesto de simpatía, la Reina Letizia se dejó llevar por un impulso. Estaban recorriendo los distintos stands que conforman el laberinto de FITUR, cuando se topó con la reportera de La 1. Al verla hizo un alto en su camino y se paró a compartir unas palabras con ella. Un detalle que acompañó con el cariñoso gesto de posar su mano sobre el vientre de una emocionadísima periodista, que conectaba con sus compañeros en plató emocionada por el momento único que había vivido en directo. Valle conectó con Adela González, presentadora del matinal de la cadena pública, justo cuando la Reina se despedía de ella: “Está siendo muy caótico. Se han apiadado de mí. Ha venido la Reina a tocarle la tripa y me ha dicho qué tal cómo estás. Le he dicho que bien, aquí trabajando”. Se quedó sin palabras en ese momento y no supo muy bien cómo reaccionar. Estaba hablando mirando a los ojos a la madre de la princesa Leonor. –un intercambio de palabras breve, pero muy emocionante.

Valle y desde el plató han recibido muy bien el gesto de la Reina Letizia de interesarse por cómo se encontraba la reportera. Fue un gesto de consideración que denota el respeto que siente por una profesión que ejerció con éxito, hasta que un apuesto príncipe se le cruzó en su camino. Conoce la tensión de un directo, el estar a pie de calle micrófono en mano en busca de la noticia y más si a todo esto se le suma estar en la recta final del embarazo. Siempre ha demostrado tener predilección con los más pequeños, amadrinando muchos proyectos que protegen la infancia, especialmente en el ámbito de la salud. Pero también en las distancias cortas deja ver lo mucho que se divierte entre los más pequeños, como así ha hecho este jueves en el CEIP Cortes de Cádiz de Madrid, donde ha protagonizado simpáticas escenas rodeada de niños.