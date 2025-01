La preocupación por la hija de Anabel Pantoja trasciende a la guerra de cadenas

Este domingo se conoció la delicada situación que atraviesa Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, después de que su hija recién nacida fuese ingresada. La pequeña Alma, que apenas ha cumplido los 40 días de vida, se encuentra desde el pasado viernes en la Unidad de Medicina Intensiva (UMI) del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Las horas son decisivas y la preocupación máxima, después de comprobar que familiares y amigos se han trasladado de manera urgente a la isla para estar junto a la influencer. Toda la familia, sin excepciones, ha hecho las maletas. También íntimos amigos han aprovechado el fin de semana para estar a su vera, acompañándola, como es el caso de Belén Esteban, Susana Bicho o Raquel Bollo, esta última con muchas críticas pues no habría sido avisada y, mucho menos, invitada. Pero hay muchos que teniendo que trabajar en antena, no han podido reservar un hueco para el viaje y estar junto a la familia, pero siguen muy de cerca las novedades.

Anabel Pantoja en la imagen de la polémica, sin cinturón de seguridad Instagram

La noticia del ingreso de la pequeña Alma en el hospital llegó en la tarde de este domingo en ‘Fiesta’, programa de Telecinco. Desde entonces, desde todas las cadenas se le ha reservado un destacado hueco para informar a la audiencia del avance de su estado, cómo están sus padres y la llegada de familiares y amigos. Así, por ejemplo, desde ‘Mañaneros’, programa matinal de TVE, Adela González no ha querido pasar por alto este tema. Lo hace solidarizada con el sufrimiento por el que atraviesa la que fuese su compañera en ‘Sálvame’. En nombre de todo el equipo, incluida Lydia Lozano, presente en plató, quiso mandar un mensaje muy especial a Anabel Pantoja: “Desde toda la familia mañanera queremos enviarle un abrazo enorme a Anabel, a toda la familia, a Mechi, a David, a todos los amigos que están ahí arropándoles. No tenemos mucha información sobre cómo se encuentra y cuál es la dolencia, pero es un bebé muy pequeñito. Un abrazo enorme”, decía la presentadora del programa.

Adela González Gtres

Lydia Lozano, que colabora en ‘Mañaneros’ de TVE, además de ‘Ni que fuéramos Shhh’ en TEN, desveló en la mañana de este lunes que ha tratado de ponerse en contacto con Anabel Pantoja, pero no ha tenido éxito. Quien fuese su compañera durante infinitas tardes en antena no responde a los mensajes que le ha enviado, aunque reconoce que sí la ve conectada: “Anabel se mantiene en línea, pero no contesta. No coge prácticamente el móvil, pero sí que he habado con alguien, pero no voy a poner en esa tesitura a nadie. Es una situación muy dolorosa, muy trágica”, apunta sin querer desvelar el motivo por el que la pequeña está ingresada y por el que toda su familia se ha trasladado a Gran Canaria para conocer su estado.

Susanna Griso en "Espejo público" Atresmedia

Lo mismo ha sucedido desde Antena 3, donde también se ha instalado la preocupación por la hija de Anabel Pantoja. También por ella, pues conocen bien lo sensible que es y cómo debe estar sufriendo con angustia la espera. Desde ‘Espejo Público’, Susanna Griso ha mostrado su inquietud al ver los últimos movimientos de la familia Pantoja, que alertan de que lo sucedido reviste gravedad. Para ella no pasa desapercibido: “Me preocupa la cara de todos los amigos. La cara de Belén Esteban lo dice todo, hay una preocupación máxima”. Es más, la presentadora pone de relieve que han acudido hasta Gran Canaria para acompañar a Anabel personas de su familia que aún no conocían a la niña en persona y que durante un mes y medio no han entendido necesario desplazarse a conocerla. Que lo hagan ahora, de forma apresurada y con el semblante tan serio, acrecienta la preocupación: “Qué mal tiene que estar la cosa para que todo el mundo esté allí”, mantiene, a la vez que invita a no perder el optimismo.