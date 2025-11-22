Lady Di llega al museo de cera de París con su vestido de la venganza

El vestido negro de la venganz de Lady Di, diseñado por la modista griega Christina Stambolian, ha pasado a la historia como un icono de empoderamiento y declaración personal tras la confesión pública de infidelidad del príncipe Carlos en 1994. Para ella significó una declaración poderosa y, por eso, ha sido el elegido para representar su figura en cera el muso Grévin de París.

La figura de Lady Di entra en el museo de cera de París con su 'vestido de la venganza Isabel Rodríguez Ramiro Agencia EFE

Este majestuoso vestido lo lució Diana de Gales en la Serpentine Gallery de Londres la misma noche en que su entonces esposo, el príncipe Carlos, hizo pública su infidelidad con Camilla Parker Bowles en 1994. La prensa lo bautizó como el "vestido de la venganza" por su carácter desafiante y el impacto mediático que tuvo al mostrar una Diana empoderada y dueña de sí misma, en vez de una mujer rota o vulnerable.

Renacimiento

Aunque Diana inicialmente dudó en usar un vestido tan atrevido, finalmente lo escogió como un símbolo de libertad personal ahora que ya estaban separados oficialmente y ella no sería reina consorte. Más que una venganza, representó a una mujer libre, capaz de brillar. El vestido irradiaba fuerza y un nuevo comienzo para ella.

"Su carisma, bondad y generosidad han marcado la historia para siempre, Lady Diana Spencer, Princesa de Gales, entra en Grévin. ¡Un hermoso homenaje a un verdadero icono de elegancia y bondad!", se lee en la cuenta de Instagram del museo junto a la imagen de la última figura de cera que se une a su colección.

Veintiocho años después de su muerte, el Museo Grévin ha dado la bienvenida a su figura, como icono de la moda y símbolo de humanidad e independencia. La princesa de Gales ha sido inmortalizada en los talleres del Grévin sobre una escultura de Laurent Mallamaci. La figura de cera se exhibe con sus joyas, incluido un impresionante collar de perlas, así como con el famoso corte de pelo rubio corto de la princesa.

Se ubicará en la sección de moda bajo la cúpula del museo, donde se une a figuras como Jean Paul Gaultier o María Antonieta. Antes de Lady Di, la última celebridad inmortalizada en el Museo Grévin fue la cantante francesa Vianney, cuya estatua de cera fue develada en mayo de 2025.

Rompió convencionalismos

Tras su divorcio del príncipe Carlos, que tuvo gran repercusión mediática, la nueva vida de Lady Di estuvo marcada por un renacimiento estilístico que desafiaba las convenciones palaciegas. La creación de Christina Stambouli causó sensación en los jardines del Palacio de Kensington, adonde Lady Di había acudido sola a una cena benéfica.

Vestido de Diana de Gales firmado por Versace. @lady.diana._

A principios de los 80, Diana lucía muchos atuendos de cuento de hadas, con un estilo de princesa muy clásico. Tenía un estilo británico muy tradicional y conservador. Con el paso de los años, empezó a lucir más estilizada y a mostrar más piel. Adoptó un estilo más internacional y actual, alejándose de los cánones británicos más conservadores de la época. Pasó de ser la "Diana tímida" a la "Diana vengativa".