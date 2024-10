Kate Middleton "se ha dado por vencida": ya no mediará entre los príncipes William y Harry

Siempre ha estado dispuesta a mediar entre ambos hermanos, sin embargo ahora, la princesa de Gales "se ha dado por vencida". Al menos así lo considera la prensa británica destacando que la enfermedad de Kate Middleton la ha hecho establecer otro orden de prioridades, y entre ellas está no lo su recuperación del cáncer que padece sino su familia y su recuperación a los deberes reales.

"Tiene demasiadas cosas en su agenda como para preocuparse por intentar convencer a un hermano distanciado", destaca Jennie Bond, excorresponsal real de la "BBC": "Está centrada en su marido, sus hijos y en recuperar fuerzas para volver a trabajar de forma gradual".

Además, Bond afirma que el tratamiento la ha unido más a su marido, el príncipe de Gales y que no está dispuesta a distanciarse de él por Harry. La pareja ya atravesó una crisis en su matrimonio cuando salió a la luz la presunta relación de William de Inglaterra con Rose Hanbury y una vez superada el matrimonio ha salido reforzado. "Creo que su cáncer ha fortalecido más que nunca su matrimonio con William, y eso quedó claro en el vídeo. Intentó hacer de pacificadora durante un tiempo para acabar con la brecha entre los dos pero ya no puede estar todo el tiempo detrás. Al final tu lealtad y tu corazón pertenecen a tu marido, y no creo que Middleton ejerza ninguna presión sobre Guillermo para que le tienda un puente a Harry a menos que él decida que eso es lo que quiere. Y eso parece totalmente improbable en el futuro cercano", reflexiona la periodista.

Estas palabras encuentran su apoyo en las declaraciones que Christopher Andersen, autor del libro "El Rey", realizó en Fox News: "La idea de que la princesa de Gales todavía tiene tiempo y energía para seguir haciendo de pacificadora es una tontería. Lo intentó durante años y finalmente se dio por vencida y muy disgustada. Hizo su parte, pero no fue suficiente para construir un puente entre los hermanos. Finalmente se dio por vencida".